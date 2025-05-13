雖受打房和美關稅衝擊 大型開發商2因素仍在中市購地推案

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，雖受央行第7波信用管制以及美國關稅衝擊，中市房地產交易轉為冷清，但一些較大的開發商及外來建商仍看好中科擴廠及交通建設等大利多，今年持續在台中購地及推案，只是基地面積不像以往動輒上千坪，幾乎都是千坪以內，甚至僅剩4百到6百坪之間。

他說，近期台中房地產界討論度最高的莫過於台積電中科二期園區擴建計畫總面積約90公頃，其中，可建廠面積約52.83公頃，將分成兩塊用地，一塊約50公頃未來將交給台積電建廠，另一塊保留地約2.88公頃。

關鍵地主興農高爾夫球場4月30日結束營業，預計6月底完成土地點交，第三季可望同步啟動公共工程與建廠作業。在確定高雄擴增2奈米產能後，台積電中科二期改切入1.4奈米，且編定為晶圓第25廠，首座廠預計趕在2027年底前完成風險性試產，將會帶入更多的中科就業人口。

賴正鎰說，中美關稅戰雖然讓台灣產業聞風色變，股市和房市也稍有波及，但有些中部產業像是健身器材、板金、電子代工產業，卻受惠於市場轉單效應，而台積電2奈米以下最先進製程布局中科二期擴建工程，中科管理局近日已公告「土建工程第一期」預計今年上半年開工，中科產值與就業人口持續擴增，不僅帶動區域商機，產業外溢需求進一步帶動住宅市場，房價補漲空間備受期待。

另據鄉林不動產研究室表示，台中市政府正在推動7條捷運路線同步規畫進行，希望「七線齊發」，除自籌經費外也向中央爭取補助預算、加速台中交通建設。