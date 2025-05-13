第7波信用管制後 中市房屋買賣轉移棟數「唯二」成長在這兩區

商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天指出，受央行去年九月的第7波限貸令後，國內房貸緊縮影響，各縣市的房屋跟土地買賣都緊縮，從那天起幾乎就是土地買賣冷熱的分水嶺，土地成交件數大幅縮減之外，開發商購地面積也縮水，甚至還有中小型建商將手上土地拿出來盤給大建商推案，預估地價還會再跌。全台中市買賣總面積雖正成長，但應與中科擴廠土地買賣轉移大幅增加有關。

據台中市地政局統計，央行去年9月20日起加大信用管制措施後，房市急速冷卻。對比實施前後半年的土地交易總量情況，買賣面積縮減比例較大的前5個行政區分別是豐原區、南屯區、潭子區、北區及清水區，其中豐原區減少8成以上；十三期重劃區所在的南屯區也減少6成左右。不過，鄰近中科的西屯區及十四期重劃區的北屯區，土地買賣筆數雖有減少，但買賣土地總面積仍維持正成長。

他說，據統計，豐原區去年4至9月的半年，土地轉移1521筆，總面積為66萬餘平方公尺，但之後10至12月及今年1至3月的半年，土地轉移975筆，12萬9千餘平方公尺，前後半年的買賣總面積少了80.6%，也就是僅剩兩成。其次是買賣土地最多的南屯區，也從2783筆減為1472筆，總面積也從92萬餘平方公尺減為35萬餘平方公尺，買賣總面積減少61.8%，也就是約剩下4成左右。

再看台中市建物買賣較熱的南屯區、清水區、東區、潭子區，前後半年對照的建物買賣交易移轉件(棟)數，也分別減少了51%至69%。全台中市這半年來與前半年比較，雖然整體減少了20%，但在北屯區與梧棲區分別有14%與17.5%的成長，算是房屋買賣轉移棟數維持正成長的「唯二」行政區。