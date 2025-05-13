桂盟獲利／第1季每股賺3.11元 擬配息約1.01元
桂盟（5306）公布114年第1季營業收入12.74億元，稅前淨利5.53億元，本期淨利3.91億元，歸屬於母公司淨利3.91億元，基本每股盈餘3.11元，優於113年同期的1.21元。
董事會決議第1季每股配息1.01489060元。並訂定除息交易日為9月16日，最後過戶日為9月17日，股票於9月18日~9月22日停止過戶，除息基準日為9月22日，現金股利發放日為10月15日。
桂盟5月12日股價收漲停、報107.5元，拉出一根紅棒並重返百元俱樂部，回補4月初跳空缺口在即。
桂盟日前指出，目前歐美市場氛圍較去年大幅改善，然而，由於先前庫存問題仍影響市場心態，買氣相對保守，呈現觀望態勢。展望未來，桂盟預期下半年市場可望回溫，並在明後年進一步成長，帶動整體業績向上發展。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言