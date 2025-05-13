桂盟獲利／第1季每股賺3.11元 擬配息約1.01元

立法院日前三讀通過修法，未來每年國定假日將增加5天，引發產業界熱議。不過力積電董事長黃崇仁今（12）日受訪時直言：「產業已經放很多假了，多放3、4天死不了人！」 這番話立刻在PTT引爆討論，不少

2025-05-13 08:26