創櫃 Plus 新星 InnoVEX 2025 新創展會亮相

櫃買中心(Taipei Exchange)為協助創新企業提升曝光度及拓展業務與資金媒合機會，特邀集七家創櫃板公司共同參加「InnoVEX 2025」新創展會，自2025年5月20日至23日在台北南港展覽館「創櫃Plus新星專區」展出。主辦單位這次特別規劃雲端展會，櫃買中心及七家創櫃板公司亦同步於「InnoVEX Online」線上展區展出，歡迎各界踴躍蒞臨參觀(線上展網址： innovex.computex.biz/online/entrance.aspx )。

歷屆InnoVEX新創展會均盛情邀請櫃買中心參與，今年展會特設置「創櫃Plus新星專區」，邀集與展出主題相關的創櫃板公共同參展。展出主題包括高階醫療器材、綠色循環經濟、創新居家照顧、人工智慧應用、農業檢測科技、優良保健食品及自動化智慧製造等領域，參與展出的創櫃板公司則包括從事高階微創手術器械開發與銷售的久方生技、將廢鑄砂逆向循環再利用的非金屬廢棄物處理廠李連資源、運用智慧科技提升以人為本的長照專家台灣居護、從事多元整合數位化服務及人工智慧應用軟體之開發商翔堉、專注於可攜式及農業即時檢測解決方案的汎鍶科藝、自行開發並自創品牌提供高效保健及保養產品的露奇亞及專精機械結構設計並運用機器人於智慧製造的卡德爾，各家公司將分別展出其創新技術與特色產品，精彩可期。

櫃買中心表示，今年推出的創櫃板Plus新制，將培育出更多具特色的創新企業，櫃買中心並將持續帶領公司參加具代表性展會活動，以提升企業知名度與曝光度。這次參加「InnoVEX 2025」實體及線上展會，以虛實整合模式提升參展及觀展效益，七家參展公司預計在實體展出結束後，仍將於線上展區展出至年底，持續營造與國內外廠家及機構投資人相關業務與資金媒合機會，具體展現櫃買中心建構友善新創發展環境之作為。