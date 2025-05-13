國定假日多5天真的不行？黃崇仁一句話打臉全場：多放3、4天死不了人

立法院日前三讀通過修法，未來每年國定假日將增加5天，引發產業界熱議。不過力積電董事長黃崇仁今（12）日受訪時直言：「產業已經放很多假了，多放3、4天死不了人！」

這番話立刻在PTT引爆討論，不少網友直呼「這才是講人話的老闆」，也有人反諷某些業者動輒抱怨假期影響營收，才是真的該檢討。

這篇文章由網友以反串語氣轉貼新聞，指出黃董難得說出「不像工具機業愛抱怨」的實話。他以諷刺口吻寫下：「才多三四天就活不下去的都該退場了」、「年底可以董了嗎」，並結合宗教式PTT迷因梗文，暗示黃董這次意外講出貼近勞工心聲的話。

網友挺黃董：這才是企業主應有的高度「相信黃董，年底就懂」、「沒訂單就多放幾天假，合理」、「多放幾天就活不下去，那公司體質本來就有問題」、「反觀那些喊假的業者，整天靠腰」、「關稅都32%了，還在那邊假期多會倒」、「說匯率沒差、放假有差的人是不是腦袋反過來了」。

反串＋嘲諷派：黃董說實話會不會出事？「這樣講會不會被查水表？」、「這次要不要抵制力積電？」、「出征出征，寸草不生」、「年底：因為多放4天假所以業績不如預期」。

黃崇仁此番談話打破不少企業主對「假多會倒」的陳腔濫調，也意外引發勞工與網友支持。不論背後是否反映訂單狀況不佳或企業現況，但這句「死不了人」的誠實回應，確實在輿論場上形成有力反差。