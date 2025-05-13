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榮剛4月營收10.41億元 擴產布局長線需求

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

榮剛（5009）4月自結合併營收10.41億元，累計前四月自結合併營收40.78億元。

榮剛表示，目前主力產品高單價VAR、高功能不鏽鋼產品接單滿載，並輔以工具鋼及低合金鋼，產品毛利結構良好。產能利用率持續高檔，預估第2季營收將維持當前穩定水平。產業方面，航太市場持續升溫，加上能源及油氣產業需求維持平穩，為公司高階鋼材產品提供強勁支撐動能。為因應未來成長趨勢，公司董事會於4月通過兩項重大投資計畫，總投資金額達14.14億元，包括投入約5.8億元擴增5台VAR真空重熔爐及相關廠房整建，以及斥資約8.34億元興建柳營精整加工廠與設備，進一步提升產品品質與產能彈性。

此外，榮剛在公司治理方面亦屢獲殊榮，最新公布「公司治理評鑑」結果，榮剛連續第四年榮登上櫃公司前5%，並連續第三年於市值百億元以上非金融電子類公司中名列前10%第一階梯，反映出公司治理、風險控管與永續經營的穩健表現。展望未來，榮剛表示將持續以高附加價值產品布局為核心策略，強化營運體質，維持長期營收穩定成長。

榮剛 營收

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