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黃仁勳專機閃電離台！已飛抵香港、疑為接 AI 教父來台團聚

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者吳康瑋／攝影

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳近日將為參加台北國際電腦展親自來台，而他的妻子洛麗·米爾斯（Lori Mills）則在12日晚間，率先帶著兩人的兒子黃勝斌、女兒黃敏珊，搭乘一架編號為Vista Jet龐巴迪7500的私人商務包機，自美國加州聖荷西機場直飛來台，專機已在今晚7點45分降落松山機場，現場吸引大批媒體及粉絲齊聚，也有忠實粉絲帶著簽字筆及簽名板興奮到場接機。

不過有眼尖的民眾發現，這台專機在完成任務，安全將黃仁勳最愛的家人們送到台灣後，竟再度於今晚8點44分起飛，徑直飛往香港國際機場，並於晚間10點10分降落，雖然目前教父尚無明確的公開行程，不過市場仍有不少傳言猜測，這趟航程主要目的是為接「AI教父」黃仁勳來台與家人團聚，不過搭機旅客的基本資料及海關出入境紀錄皆為個人資料無法調閱，因此仍無法證實兩者是否有關聯。

對此，台北國際電腦展（COMPUTEX）預計將於5月20日開幕，活動一連舉辦三天，並將於23日閉幕，而今年大會主題為「AI NEXT」，主要聚焦AI運算、未來移動、先進通訊與綠能永續等領域，吸引1,400家企業參展，使用4,800個展位，其中超過6成為AI相關技術，從核心硬體到跨域解決方案，全面展現AI驅動下的創新潛力。而今年 COMPUTEX展會新增「AI 服務技術區」與「機器人與無人機區」，AWS、所羅門（2359）等企業將展示生成式 AI、代理式AI與智慧機器人技術。

此外，今年電腦展將有超過一半的「Best Choice Award」得獎產品，都與AI應用相關，AI已成為推動產業發展的重要引擎。而黃仁勳5月19日將在台北流行音樂中心發表主題演講，為COMPUTEX 2025揭開序幕；黃仁勳去年來台參加COMPUTEX 2024時，就曾強調人形機器人是大未來，且帶動機器人概念股的表現，市場預期今年將有機會再引領出一波漲勢，買盤搶先卡位，並引發市場投資人的目光關注。

AI 黃仁勳

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