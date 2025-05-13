川普強制美國處方藥價格降 台廠：高價新藥衝擊較大

美國總統川普最新行政命令，強制美國處方藥價格降至全球最低水準，最新消息要下調59%。國內兩大藥廠美時（1795）、永信（3705）昨（12）日同聲表示，對台灣學名藥廠影響有限。

業者說，尚待美國最後公布的藥價調降品項有那些，但是預期對高價的新藥衝擊較大，台廠外銷美國學名藥、困難學名藥或改良劑型藥物，受到影響較有限。

美時製藥表示，公司尚在等待美國最後拍板的藥價調整項目與降價幅度。不過，由於川普調降藥價幅度的目的，是為了降低美國過於龐大的醫療支出，預期後續衝擊最大的應是開發新藥的大藥廠，新藥在美國的集體採購利益向來非常巨大，川普的藥價調降政策將首先讓這些昂貴的新藥受到影響。其次包括疫苗、及抗生素因用量大，也需觀察是否受到影響。

不過美時坦言，該公司目前外銷美國最主要的血癌藥Lenalidomide，因價格與原廠差距不大，是否會受到波及仍待評估。

永信表示，美國醫療費用一向是全世界最高，占GDP比重也是世界之最，川普總統要降低醫療費用，首當其衝的是原開發廠的專利新藥，台廠外銷到美國的學名藥不僅不易受到影響，反而容易獲得更多轉單採購機會。此外，川普矢言要美國藥價達到全球最低水位，台灣藥品在國內的健保給付價格，一向是OECD國家中最低價，因此台廠未來將有更多機會將學名藥銷到美國市場。

藥華藥表示，該公司的血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）在美國市場由聯邦醫療保險（Medicare）Part D給付，病患可在家自行施打藥物，但是川普最近要砍的藥價，很有可能為Part B項目，意謂需要在醫院使用的藥物，將成為首當其衝被砍價的藥品項目。