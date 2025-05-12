台灣飄移錦標賽端午連假在麗寶登場 去年總冠軍獻技

今年台灣飄移錦標賽首次移師到麗寶國際賽車場，第一場賽事就在端午連假（5月31日至6月1日）登場，現場規劃上百個不同席位供喜愛飄移的民眾近距離觀賽，享受激烈競技所帶來的精采美技展演，毫米級貼壁操駕，飄移獨特燒胎味與汽油香交織的五感體驗。

而全台規模最大的「失控駕駛學院」，就在麗寶國際賽車場。由2024年拿到台灣飄移錦標賽總冠軍的-秦錫鈞領軍的「銀霧車隊」進駐，提供失控駕駛訓練的服務。

銀霧車隊的隊長秦錫鈞表示，「銀霧失控駕駛學院─麗寶國際賽車場站」的教練都是在國際上有數十年教學經驗的老手，課程安排採一對一的預約教學，內容分三個級距，初階學員使用的是一般路道的車輛，學習之後在面臨路上各種緊急狀況，都能即時應對。

如果對飄移競賽有興趣，可以考慮再上進階班、高階班，學習專業的比賽用車。秦錫鈞強調，學員們使用的車輛都是由「失控駕駛學院」提供，不僅能降低學習成本，課程內容豐富、教學內容多元，而全系列的失控駕駛訓練在合法的場地進行，在台灣也實屬難得，堪稱是全台灣規模最大、軟硬體品質俱佳的失控駕駛學院。

麗寶國際賽車場擁有廣為車界所熟知的全台唯一FIA Grade 2賽道，長達3.5公里，共有23個彎道，高低落差高達五層樓，地理區位及賽道高低差的獨特魅力，年年吸引賽事、車商、品牌商與車界同好、俱樂部等辦理各項活動。

例如已邁入第四年舉辦的STS超級房車全國系列賽、首年舉辦即將登場的TOYOTA Corolla Cup系列賽等；通過FIA認證更成為法拉利、保時捷、福斯等各大車廠擇定辦理合作的重要指標，也深化了長期合作的可能性，像2024年保時捷就在場內成立亞洲首座PDC（Porsche Driving Centre）保時捷駕駛中心。

麗寶國際賽車場近幾年致力於推廣全齡賽車運動發展。賽車場內的卡丁賽道，可謂賽車手的搖籃，多年來持續培育賽車手；卡丁車其饒富趣味及駕馭體驗，廣受海內外消費者青睞。

麗寶為響應政府ESG政策並增加體驗年齡的跨距，卡丁賽道於端午節連假增設專為8歲以下兒童趣味「小小卡丁車」駕馭體驗項目，將成為從小朋友到賽車手都能下場競技體驗的全齡化賽道。