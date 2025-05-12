中陽旭月打造綠境美學新地標 引領台中高端住宅新風潮
在台中市甚受矚目的13期重劃區，中陽集團以40周年品牌代表作「中陽旭月」，首發即榮獲第25屆「國家建築金質獎」首獎肯定，引起建築與購屋市場的高度關注。
中陽集團表示，結合百億重大建設利多與自然綠境美學，「中陽旭月」成功打造出台中都市島嶼般的宜居秘境，為13期市場注入全新指標能量。
「中陽旭月」位於南屯區永平路，地處七期、八期、五期與中山醫特區核心交會點，坐擁三鐵共構（高鐵、台鐵、捷運）與三大快速道路（國道1號、國道3號、台74線）交通樞紐。
中陽集團強調，此案生活機能完整，鄰近文心秀泰影城、COSTCO、萬和國中、永春國小及豐樂公園等，車程皆在3至10分鐘內，區位與便利性兼具。
基地面積782.31坪的「中陽旭月」，規劃14層地上建築，僅52席純住宅格局，主力產品為48坪三房與60坪四房。建築設計由都市空間設計大獎首獎得主許榮江操刀，景觀與公設則由名師許富居擘劃，以「築水引月」為主題，打造曲線白派建築美學。
此案規劃錯層式大尺度陽台、空中泳池、水池綠帶、中水回收系統、自然通風天井與草坡綠廊，融合了永續環保與現代美學。
其中，最具特色的中庭景觀，以高低起伏的草原為靈感，融合層層山巒、雲海飄渺、江河蜿蜒與風川流動等自然元素，透過綿延線條與植栽搭配，營造出靜謐而富生命力的綠意場域。住戶在此不僅能感受自然的包圍，更能在日常生活中實現身心靈的放鬆與平衡。
此外，本案最大特色之一，為近9.4萬坪綠地資源包圍的低密度高綠覆環境，住戶可在城市中擁有島嶼式的棟距視野與私密靜謐生活，享受難得一見的自然共生居住體驗。同時也象徵中陽集團40年匠心的極致表現，成功整合機能、交通、美學與綠境，成為追求品味與質感生活的層峰菁英首選標的。
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