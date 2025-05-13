看旺觀光 華航、雄獅大徵才 華航要招考逾60人 雄獅最高調薪20%

觀光市場看好，華航（2610）、雄獅旅遊啟動徵才計畫。華航昨（12）日發起今年以來第三波大規模徵才行動；國內最大的旅行社龍頭雄獅昨天也宣布射出三支箭，包括啟動「億元搶才計畫」，最高調薪幅度達20%，招攬500名觀光旅遊人才。

華航考量到新機即將報到，再加上全球旅運市場仍在成長軌道上，華航今年已經進行第三波招兵買馬，今年3月招考機師110人；4月聯合徵才，招考包含飛航組員簽派員、客服人員、貨運營運及工程專案副工程師等逾70人；昨天又宣布招考桃園機場運務員及資訊工程師等逾60人。

業界指出，此波觀光與餐飲產業啟動史上最積極的搶才行動。觀光、餐飲龍頭企業不約而同大手筆調薪、擴大徵才。雄獅昨天宣布啟動「億元搶才計畫」，最高調薪幅度達20%，同步釋出500個職缺，並優化福利制度，力拚搶進人力市場；王品集團則在今年上半年兩度啟動調薪，持續強化人力留才戰力。

旅行社業者可樂旅遊、五福旅遊也在今年相繼調薪。可樂自1月起全體正職員工平均調薪最高達10%，每年人事成本預估增加近5,000萬元；五福在4月實施全面調薪並晉升107名員工。王品集團1月起將正職起薪調升至35,800元，3月再發動第二波按績效調薪，最高加薪幅度達15%。

雄獅表示，為增強對優質人才的吸引力，積極展開全方位人才布局，包括啟動結構性調薪計畫、擴大招募國際化、數位化等優秀人才預計超過500人，並持續優化員工福利，全年度的人力資源計畫預計投入億元，整體預算規模較去年成長近10%。

雄獅今年啟動結構性調薪計畫，此次預計有超過95%的員工進行調整作業，提高底薪保障 ，至於適用領獎金的營運單位員工，同時搭配合適的薪酬分配與激勵制度，底薪調幅依職務屬性、績效表現及薪資落點不同約10%至20%。後續也將針對其他單位員工研議多元獎勵制度，以因應企業成長與市場變化。

目前雄獅全球員工總數達1,800人，台灣有26間門市，海外有九個服務據點，業務遍及兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、歐洲與大洋洲。面對產業變革和數位轉型需求，今年持續招募人力，計劃徵求逾500人，包括AI數位科技、國際客源推廣、遊程設計、遊程銷售服務、行銷企劃及經營企劃等。