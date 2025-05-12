快訊

美中暫緩報復性關稅 川普提本周可能與習近平通話…親曝「最大目標」

美中達成關稅協議30% 學者從這點判斷「台灣肯定更低」

聯合再生六度前進歐洲最大智慧能源展 積極搶攻歐洲淨零市場

聯合報／ 記者簡永祥／阿德雷德即時報導
聯合再生連續六年參加歐洲最大智慧能源展，積極搶攻歐洲淨零市場。圖／聯合再生提供
聯合再生連續六年參加歐洲最大智慧能源展，積極搶攻歐洲淨零市場。圖／聯合再生提供

因應全球供應鏈重組，同時看好歐洲國家，尤其是德國對於永續議題高承諾之潛力，全方位再生能源品牌聯合再生能源（3576）積極參與歐洲市場，並第六度於歐洲智慧能源展（The smarter E Europe 2025）－德國太陽光電展區（InterSolar Europe）參展，展現台灣太陽能模組品質與能源整合方案，鎖定歐洲國際大型開發商，提供從製造、案場建置、營運、儲能至售電的一站式再生能源解決方案，積極拓展與歐洲夥伴的合作。

歐洲智慧能源展是歐洲規模最大、全球具指標性的太陽能產業專業展會，本次為期三天的展會共有來自57個國家、 2737家參展商，展示涵蓋再生能源供應的解決方案、應用與商業模式，預計可吸引逾 10 萬人次參觀，更有來自德國、荷蘭與北歐等多家系統商與能源開發商洽詢合作。聯合再生能源提供涵蓋國際模組、電池和商用儲能設備的一站式整合方案，對應大型案場、住宅、商辦及車棚等城市建築場景應用，切合歐洲能源建置趨勢與市場需求。

聯合再生代理發言人陳怡真表示，「聯合再生能源已是第六度參與歐洲智慧能源展，不僅展示台灣在全球能源領域的實力，也是對我們持續推動台灣在全球能源領域影響力的肯定。而今年大會也特別提及太陽能，並表示太陽能是能源安全與經濟韌性的關鍵，同時也表示電池儲能系統在提升電網穩定性及強化供電安全中，扮演關鍵角色。這些訊息不僅代表太陽能及儲能是國際能源的趨勢，更是聯合再生一直以來的專業及強項。」

聯合再生此次參展，除了於會場展示台灣金能獎之認證，希望加深台灣優良產品品質的印象外，也展現聯合再生由模組製造商邁向全方位能源產品及解決方案供應商的重要進程。盼能在全球供應鏈重組時，提升台灣及聯合再生能源市場地位。聯合再生海外與台灣市場營收占比各約五成，有豐富的國際經營經驗，未來將持續以研發高效模組為核心，垂直整合太陽能產業鏈，提升系統設計、儲能整合與智慧運維能力，強化再生能源於多元應用場景的導入效率，成為全球市場重要的合作夥伴，拓展多元營收來源，強化長期成長動能。

太陽能產業 聯合再生

延伸閱讀

創櫃七傑挺進新創展會

再生能源集團年捐30萬助正修科大弱勢學子 今簽合作協議

民眾黨踢爆聯合再生違約又濫權關說 女特助挨告洩密獲不起訴

陸氫能專利競爭力 居全球第一

相關新聞

台灣飄移錦標賽端午連假在麗寶登場 去年總冠軍獻技

今年台灣飄移錦標賽首次移師到麗寶國際賽車場，第一場賽事就在端午連假（5月31日至6月1日）登場，現場規劃上百個不同席位供...

中陽旭月打造綠境美學新地標 引領台中高端住宅新風潮

在台中市甚受矚目的13期重劃區，中陽集團以40周年品牌代表作「中陽旭月」，首發即榮獲第25屆「國家建築金質獎」首獎肯定，...

聯合再生六度前進歐洲最大智慧能源展 積極搶攻歐洲淨零市場

因應全球供應鏈重組，同時看好歐洲國家，尤其是德國對於永續議題高承諾之潛力，全方位再生能源品牌聯合再生能源（3576）積極...

Gogoro在美轉板續正常交易 不回覆回台上市傳言

睿能創意（Gogoro）在4月底獲准由美國那斯達克全球精選市場轉板至美國那斯達克資本市場（Nasdaq CapitalM...

新北住都公辦都更招商接連登場 攜手民間重塑都市風貌

為落實都市更新政策目標，活化土地並改善居住環境，新北住都中心今年5月起將陸續公告三件公辦都市更新招商案，分別位於台北市文...

追求能源分散自主 星國淡馬錫董事長倡議應使用核能

亞太堅韌研究基金會今日舉辦第三屆國際論壇，主題為「公共挑戰下的私部門解方：亞洲企業如何因應新局」，與會的英國、新加坡、日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。