智慧經營／元山科技總經理劉賢文 做好基本功 迎接新挑戰

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）科技總經理劉賢文指出，自從美國總統川普對全球發動關稅戰後，供應鏈的挑戰就愈來愈嚴峻，同時也考驗企業的決策與應變能力，經營管理的難度比以往增加不少。

川普震撼 考驗決策

劉賢文表示，關稅戰的影響是全面性的，對企業而言，分為間接與直接影響。若產品並未直接輸往美國，則可能受到間接影響，若輸美則是直接影響。

在川普這個震撼彈剛出現時，很多企業難免受到影響，此時企業經理人必須先一一檢視企業的產品的出口動向，從而制定經營管理的應對策略。

劉賢文進一步指出，近期市場雖然消息很多，但目前川普的關稅戰尚未有定論，供應鏈其實都已經像熱鍋上的螞蟻，大家都在想如何避免或降低關稅風險。

而過去的經驗法則很難套用在這個關稅戰時代，所以相當考驗企業與高階經理人。

事實上，川普在擔任第一任總統時，就已經對中國大陸發動貿易戰，而第二任一開始便直接升級為全球關稅戰，影響範圍更大。

劉賢文表示，先前美中貿易戰發生時，已經讓不少台廠紛紛擴增其他海外生產基地，以為不在大陸生產就可規避風險，殊不知仍難逃關稅戰的影響，甚至全球的生產基地多數均納入其中，讓許多企業無所適從。

對此，劉賢文認為，因應川普關稅政策的影響，每家企業都應該要有自己的策略，因為關稅也有分高低，同時還要考量客戶的需求，包括不同業別、生產地的成本、招工等等因素皆不同，因此並沒有標準答案，唯一不變的事情就是經營管理的策略必須跟著關稅戰變化而改變。

分散產能 降低風險

舉例來說，台灣以中小企業為主體，零組件供應商多數不會直接銷美，而是把貨交給系統廠，因此系統廠面臨的關稅戰壓力會比零組件廠還要大；以零組件廠的立場來看，當前仍有必要分散產能，一方面是配合客戶，另一方面也是降低高關稅的風險。

對於市場目前的急單效應，劉賢文指出，在美國關稅戰爆發後，客戶下單的節奏確實有變快，而公司都會依照產能調度，盡力滿足客戶；換句話說，當客戶有急單時，必須要能盡快滿足，當客戶想轉移產地時，企業也要有應變能力，同時還要保持產品的品質一致。

他強調，若產品的品質會因產地不同而出現差異就是企業問題，即使沒有關稅戰衝擊，也是很可能會被客戶汰除，因此在應變關稅戰的同時，企業對產品的開發以及品管仍要維持一定的水準，「把基本功先做好，才能做好萬全準備迎接新的挑戰」。

此外，劉賢文預估，關稅戰也有可能造成市場洗牌，體質不夠強健的公司很可能會被這波洪流所淹沒，而體質強健的公司則能存活下來，更重要的是，企業經理人不能再用過往的經驗做決策，必須要更敏捷、更快速地應變，才有機會在市場上屹立不搖。