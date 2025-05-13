聽新聞
0:00 / 0:00

智慧經營／元山科技總經理劉賢文 做好基本功 迎接新挑戰

經濟日報／ 陳昱翔
元山科技總經理劉賢文。聯合報系資料照
元山科技總經理劉賢文。聯合報系資料照

車用電子與生活科技系統大廠元山（6275）科技總經理劉賢文指出，自從美國總統川普對全球發動關稅戰後，供應鏈的挑戰就愈來愈嚴峻，同時也考驗企業的決策與應變能力，經營管理的難度比以往增加不少。

川普震撼 考驗決策

劉賢文表示，關稅戰的影響是全面性的，對企業而言，分為間接與直接影響。若產品並未直接輸往美國，則可能受到間接影響，若輸美則是直接影響。

在川普這個震撼彈剛出現時，很多企業難免受到影響，此時企業經理人必須先一一檢視企業的產品的出口動向，從而制定經營管理的應對策略。

劉賢文進一步指出，近期市場雖然消息很多，但目前川普的關稅戰尚未有定論，供應鏈其實都已經像熱鍋上的螞蟻，大家都在想如何避免或降低關稅風險。

而過去的經驗法則很難套用在這個關稅戰時代，所以相當考驗企業與高階經理人。

事實上，川普在擔任第一任總統時，就已經對中國大陸發動貿易戰，而第二任一開始便直接升級為全球關稅戰，影響範圍更大。

劉賢文表示，先前美中貿易戰發生時，已經讓不少台廠紛紛擴增其他海外生產基地，以為不在大陸生產就可規避風險，殊不知仍難逃關稅戰的影響，甚至全球的生產基地多數均納入其中，讓許多企業無所適從。

對此，劉賢文認為，因應川普關稅政策的影響，每家企業都應該要有自己的策略，因為關稅也有分高低，同時還要考量客戶的需求，包括不同業別、生產地的成本、招工等等因素皆不同，因此並沒有標準答案，唯一不變的事情就是經營管理的策略必須跟著關稅戰變化而改變。

分散產能 降低風險

舉例來說，台灣以中小企業為主體，零組件供應商多數不會直接銷美，而是把貨交給系統廠，因此系統廠面臨的關稅戰壓力會比零組件廠還要大；以零組件廠的立場來看，當前仍有必要分散產能，一方面是配合客戶，另一方面也是降低高關稅的風險。

對於市場目前的急單效應，劉賢文指出，在美國關稅戰爆發後，客戶下單的節奏確實有變快，而公司都會依照產能調度，盡力滿足客戶；換句話說，當客戶有急單時，必須要能盡快滿足，當客戶想轉移產地時，企業也要有應變能力，同時還要保持產品的品質一致。

他強調，若產品的品質會因產地不同而出現差異就是企業問題，即使沒有關稅戰衝擊，也是很可能會被客戶汰除，因此在應變關稅戰的同時，企業對產品的開發以及品管仍要維持一定的水準，「把基本功先做好，才能做好萬全準備迎接新的挑戰」。

此外，劉賢文預估，關稅戰也有可能造成市場洗牌，體質不夠強健的公司很可能會被這波洪流所淹沒，而體質強健的公司則能存活下來，更重要的是，企業經理人不能再用過往的經驗做決策，必須要更敏捷、更快速地應變，才有機會在市場上屹立不搖。

川普 關稅

延伸閱讀

怕你等太久 川普發文提早宣布答案：藥價將降59%

下個被美拋棄盟友？川普明出訪中東跳過以色列 以當局陷恐慌

「90天之後可能還有90天」 潘思亮看川普對等關稅可能不了了之

財政部數據：今年迄今關稅收入達466億 同比增46.3%

相關新聞

看旺觀光 華航、雄獅大徵才 華航要招考逾60人 雄獅最高調薪20%

觀光市場看好，華航、雄獅旅遊啟動徵才計畫。華航昨（12）日發起今年以來第三波大規模徵才行動；國內最大的旅行社龍頭雄獅昨天...

智慧經營／元山科技總經理劉賢文 做好基本功 迎接新挑戰

車用電子與生活科技系統大廠元山科技總經理劉賢文指出，自從美國總統川普對全球發動關稅戰後，供應鏈的挑戰就愈來愈嚴峻，同時也...

從寓言學管理／改善流程 提升競爭力

話說，年輕樵夫與老樵夫一同上山砍柴，老樵夫一連數天，砍柴量都比較多。年輕樵夫覺得自己年輕、有力氣，不解其原因，忍不住請教...

發現薇趨勢／輔助駕駛 汽車智駕終點站

你願意把生死交給一套沒有道德判斷、也無法被追責的演算法嗎？

商業興觀點／關稅戰波及 豬肉成箭靶

美中關稅戰開打，中國政府針對豬肉及相關副產品祭出172%的實際進口稅率以因應，美國豬肉相關產品訂單約1.2萬噸受到影響，...

台灣飄移錦標賽端午連假在麗寶登場 去年總冠軍獻技

今年台灣飄移錦標賽首次移師到麗寶國際賽車場，第一場賽事就在端午連假（5月31日至6月1日）登場，現場規劃上百個不同席位供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。