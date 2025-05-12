榮成導入雙總座制 拔擢研發副總升任總經理

榮成（1909）12日董事會通過首季財報與高層人事案，宣布自12日起啟動雙總經理制，由現任總經理松村浩與新任總經理吳國禎共同掌舵，正式調整高階經營團隊架構。此次人事異動旨在強化企業治理與組織運作效率，同時突顯研發部門在公司未來發展中的關鍵地位。

榮成考量集團營運與國際布局需求，為提升整體經營效能、強化策略規劃與落實永續經營，決議導入「雙總經理制」，由兩位總經理分別負責不同職能範疇，藉此提升公司在快速變動市場中的應變與執行能力。

根據公告，松村浩將擔任「總經理─國際業務及策略發展」，延續其在工紙事業群的管理經驗，深化全球布局與策略推動；而原任工紙研發副總經理的吳國禎則晉升為「總經理─工紙事業群」，進一步參與營運決策，象徵研發實力在榮成內部的重要性日益提升。

新任總經理吳國禎為自榮成基層歷練起的資深主管，歷任品管、人資、廠長與研發等多項重要職務，具備紮實的工紙專業背景與完整的管理歷練。近年主責工紙研發，深耕技術與製程升級，未來將領軍工紙事業群，強化產品競爭力。

榮成同步公告首季財報，首季營收102.23億元，年減4.78%，稅後虧損1.37億元，每股虧損0.1元。