長榮航太斥資4.84億元 擴建新廠房

長榮航太（2645）12日召開董事會，決議通過斥資4.84億元擴建新廠房，自地委建方式由本公司關係人長友營造承攬興建製造廠二期廠房。

新建廠房廠址位於桃園市觀音工業區段三小段188地號土地（現有長榮航太觀音製造廠工廠北側位置），基地面積為4,060平方公尺，規劃興建地上三層（長78公尺，寬50公尺，高16公尺）鋼骨構造建物，總樓地板面積11,710平方公尺，工程金額約新台幣4.84億元。

考量業務發展所需，除新建廠房外，亦將購置多項大型作業機台與設備，以增加航太零組件的產能，並將重新規劃現有各項業務的產線配置，提供安全的作業環境，提高作業效率，提昇公司的競爭力。

長榮航太成立於1997年11月，提供高品質的機體、零組件維修服務，客戶涵蓋全球約40多家航空公司，後於2019年2月合併長榮航宇公司，業務擴及航太機體、發動機零組件的製造與銷售，主要供應給航太製造原廠使用。