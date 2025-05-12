台幣升值助攻出國熱潮 賴正鎰：國旅岌岌可危

近期台幣兌美元、日圓和歐元分別升值6%至8%，出國旅遊成本降低，刺激出境旅遊需求，台幣升值也使外國遊客在台消費成本提高，可能影響入境旅遊人數。全國商總榮譽理事長暨鄉林集團（5531）董事長賴正鎰12日表示，4月底以來台幣強勢升值，影響出口業，連旅遊產業也岌岌可危，今年前兩月出國人數與到日本旅遊人數已破紀錄，預估今年出國人數應會高過2019年。

賴正鎰指出，近來國人搶買美元，他憂心暑假恐湧現出國潮，國旅生意流失速度遽升，觀光逆差勢必再擴大，將對台灣觀光業造成不可逆的重傷害，政府應盡早未雨綢繆應對即將到來的衝擊，他建議政府不僅要加強行銷台灣旅遊之外，也強力敦請政府儘快解除兩岸禁團令，全面開放兩岸旅遊。

根據交通部觀光署統計，2024年入境台灣約785.8萬人次，雖較2023年的648.7萬人次，年增21%，台灣出境約1,685萬人次，其中前往日本旅遊高達600萬人次，全年的出入境人次逆差約900萬人次，觀光逆差擴增至220億美元。

觀光署最新統計，今年前兩月入境旅客為135萬人次，雖然年增率達9%，但國人出國旅遊相對也高達302萬人次，年增率13.4%，甚至比2019年出境高峰的同期還增加26萬人次，成長9.4%，已是創新紀錄。

其中，光是前兩月到日本旅遊就有近109萬人次，較去年同時增加約9.2萬人次，成長9.2%，占出國比例36%，相當台灣出國的每100人，就有36人去日本旅遊，今年前二月甚至還比2019年同期多出28.8萬人次，成長35.9%，赴日旅遊人次同樣創紀錄。日本彷彿就像是國際旅遊的大型吸票機，把大陸，泰國，韓國與台灣的遊客都吸走了一大半。

他說，多數國內觀光旅遊業者已經開始擔心今年下半年，尤其暑假將至，原本暑假是國內旅遊旺季，儘管現有的暑假訂房量數據雖然還看不出，但旅遊業者已經開始笑不出來，深怕這波台幣強勢升值，暑假國旅堪慮，連來台的國際旅遊市場也不樂觀，尤其是台灣往來海外的航點及航空公司持續增加，預期今年出國旅遊市場將創新高。

根據大陸的旅遊業者統計，在大陸五一黃金周假期，大陸人士出境熱門飯店目的地，集中在日本、香港、南韓、泰國、新加坡等地，幾乎還是以鄰近的亞洲國家為主。

而與福建廈門僅一水之隔的金門，因為兩岸開放福建的大陸團客旅遊，也同樣是大陸遊客出境旅遊的熱點。根據旅遊業統計，今年五一假期有7,650名大陸遊客前往金門旅遊，各風景點人潮擁擠，連電動機車的出租業者也喜迎客人，甚至觀光特產店加派服務人手，到金門的遊客又以自由行的年輕族群為主，所以餐飲旅遊及紀念品等營收，至少增加三成。

賴正鎰說，希望政府在這個貿易戰及貨幣戰的關鍵時刻，也能重視觀光業的生機，儘管觀光署找歐美及泰、韓等主要旅遊消費國家的百萬網紅，來台體驗拍攝影片，希望能招睞更多外國觀光客，來拉高來台旅客的日均消費額，期望從2024年的180美元增加至185美元，並持續提升至190美元、195美元，來提升觀光收益。

不過，賴正鎰認為，「遠水救不了近火」，政府應該要趕緊開放兩岸團客及自由行到台灣本島旅遊，才能加速回復到2015年兩岸交流最高峰的陸客來台約418萬人次，兩岸71個對飛城市，每周890個航班，47個試點城市來台自由行的盛況規模，他與旅遊業已經多次呼籲政府鬆綁兩岸旅遊，讓旅遊業趕緊回復生機。