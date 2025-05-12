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寶齡富錦獲性功能障礙藥物技術授權 布局男性健康市場

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）12日宣布，為強化專科藥物布局，董事會決議將與未來新藥公司簽署專屬授權合約，獲得未來新藥在人類勃起功能障礙（ED）領域之關鍵專利技術、與衍伸專利於中華民國(台灣)地區的獨家使用權、及中港澳優先獨家授權議約權利，授權內容橫跨研發、註冊、生產、銷售及推廣等完整價值鏈布局。

寶齡富錦表示，該公司為台灣少數具備從新藥開發、法規申請、製造到市場銷售完整流程實績的公司，擁有多年成功經驗。本項合作所引進的技術專利是由三種已上市藥物的組合而成，同時針對效能與安全性進行改善，並透過505(b)(2)新藥申請途徑進行開發，欲有效縮短產品開發時間，降低開發風險，並加速產品的市場進入。

此外，相較於傳統藥物開發，ED藥物的臨床試驗時間較短，這將進一步幫助寶齡富錦在台灣市場迅速推出新產品與整合運營多年的泌尿科與性功能障礙領域，進一步強化公司多元產品布局，提升未來營運動能。

Cognitive Market Research的報告指出，台灣勃起功能障礙藥物市場目前年銷售約2,941萬美元，預計2025至2033年將以12.1%的年複合成長率(CAGR)持續增長，高於全球9.5%的平均增長率。這一市場的成長動力來自於人口老化、生活型態疾病(如高血壓與糖尿病)流行率的提升，及男性健康意識的逐步提高。

這意味著寶齡富錦將能夠在這一擴張的市場中占有一席之地。根據合約，合約對價包含簽約金、里程碑金、銷售權利金及再授權分潤安排，並賦予寶齡富錦於中國、澳門與香港市場之優先獨家授權議約權，展現雙方對未來擴大合作空間的高度期待。

寶齡富錦長期致力於打造涵蓋疾病治療、疾病預防、疾病診斷與醫美抗衰老的多元事業體系，此次授權合作不僅展現公司靈活擴展產品線、布局市場的策略視野，也進一步展示了公司對未來成長的信心及其在成長市場中的競爭力。

寶齡富錦 布局

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