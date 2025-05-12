快訊

護理人力短缺根源？國教院曝5成護專生因家人期望入學 每5人有1人想轉學

首度實彈射擊！海馬士火箭系統兩度訊號異常 順利排除完成任務

美中瑞士會談達成降關稅協議 華爾街日報整理「5大重點」

浩鼎決議停止OBI-833專案研發 專注投入次世代ADC開發

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

浩鼎（4174）12日公告，董事會決議停止OBI-833專案研發及二期臨床試驗，將資源投入次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發，這項公告宣示浩鼎正式中止醣抗原Globo H為作用標的的新藥開發。

浩鼎公告指出，OBI-833是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌新藥，將Globo H連結於載體蛋白CRM197，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體，以治療癌症。現於灣多家醫學中心進行二期臨床試驗，針對Globo H陽性、具EGFR基因突變之局部侵犯性或轉移性「非小細胞肺癌 (NSCLC)」病人，評估 OBI-833合併酪胺酸酶抑制劑（EGFR-TKI）治療的有效性和安全性。

不過浩鼎說明，該試驗進行三年來，EGFR-TKI治療選擇變化快速，由第一代藥物Gefitinib(如：艾瑞莎)、第二代藥物Afatinib(如：妥復克)，至目前的第三代藥物Osimertinib(如：泰格莎)。公司雖已調整過該計畫預算，並修改臨床試驗計劃書合併第二代藥物治療，但因EGFR-TKI藥物市場之競爭變化超乎預期，致收案不易、試驗進度緩慢，難以預估完成時日及所需成本。

此外，浩鼎另一項以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822）TNBC三期臨床試驗，已於今年4月23日接獲資料及安全監測委員會（DSMB）對於第二次期中分析之回應，公司經審慎評估後，決定依DSMB之建議終止試驗。

為了優化資源配置，浩鼎董事會決議停止OBI-833專案研發及二期臨床試驗，並將資源投入次世代ADC的開發。至於OBI-833二期臨床試驗在停止後，浩鼎仍將依臨床試驗計畫書對試驗中病人繼續提供應有照護，並依有關法規及「藥品優良臨床試驗作業準則」(GCP)規定，處理試驗藥品。這項試驗若依原計畫二期臨床應收足60名病人，在試驗停止收案後，預估可節省經費約2,700萬元。

浩鼎

延伸閱讀

仍舊實用性優先？BMW 2 Series轉純電後將設定為四門房車級距！

銳澤攻海外 設美子公司

銳澤4月營收站上2億元 年增51％歷年同期次高

韓國最大集資平台Wadiz 招募韓國品牌推跨境集資專案

相關新聞

台驊總經理顏益財：美中關稅戰有望破冰 全球運價將一路墊升上去

最懂海運的男人台驊（2636）總經理顏益財12日指出，今年影響海運有四大關鍵，就目前來看，美中關稅戰的談判有望破冰，全球...

Gogoro在美轉板續正常交易 不回覆回台上市傳言

睿能創意（Gogoro）在4月底獲准由美國那斯達克全球精選市場轉板至美國那斯達克資本市場（Nasdaq CapitalM...

新北住都公辦都更招商接連登場 攜手民間重塑都市風貌

為落實都市更新政策目標，活化土地並改善居住環境，新北住都中心今年5月起將陸續公告三件公辦都市更新招商案，分別位於台北市文...

追求能源分散自主 星國淡馬錫董事長倡議應使用核能

亞太堅韌研究基金會今日舉辦第三屆國際論壇，主題為「公共挑戰下的私部門解方：亞洲企業如何因應新局」，與會的英國、新加坡、日...

泓德能源位於南澳首件儲能案場8月併網 第3季末挹注收益

泓德能源(6873)看好澳洲再生能源市場，繼董事會上周宣布加碼新台幣16億元擴大澳洲布局，12日宣布位於澳洲新南威爾斯T...

匯率狂升帶動出國潮也衝擊國旅 賴正鎰：應速開放陸客

近期台幣大幅升值，出國旅遊成本降低，刺激出境旅遊需求，台幣升值也使外國遊客在台消費成本提高，可能影響入境旅遊人數。全國商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。