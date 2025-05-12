浩鼎決議停止OBI-833專案研發 專注投入次世代ADC開發

浩鼎（4174）12日公告，董事會決議停止OBI-833專案研發及二期臨床試驗，將資源投入次世代抗體藥物複合體（ADC）的開發，這項公告宣示浩鼎正式中止醣抗原Globo H為作用標的的新藥開發。

浩鼎公告指出，OBI-833是以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌新藥，將Globo H連結於載體蛋白CRM197，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體，以治療癌症。現於灣多家醫學中心進行二期臨床試驗，針對Globo H陽性、具EGFR基因突變之局部侵犯性或轉移性「非小細胞肺癌 (NSCLC)」病人，評估 OBI-833合併酪胺酸酶抑制劑（EGFR-TKI）治療的有效性和安全性。

不過浩鼎說明，該試驗進行三年來，EGFR-TKI治療選擇變化快速，由第一代藥物Gefitinib(如：艾瑞莎)、第二代藥物Afatinib(如：妥復克)，至目前的第三代藥物Osimertinib(如：泰格莎)。公司雖已調整過該計畫預算，並修改臨床試驗計劃書合併第二代藥物治療，但因EGFR-TKI藥物市場之競爭變化超乎預期，致收案不易、試驗進度緩慢，難以預估完成時日及所需成本。

此外，浩鼎另一項以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌新藥Adagloxad Simolenin（OBI-822）TNBC三期臨床試驗，已於今年4月23日接獲資料及安全監測委員會（DSMB）對於第二次期中分析之回應，公司經審慎評估後，決定依DSMB之建議終止試驗。

為了優化資源配置，浩鼎董事會決議停止OBI-833專案研發及二期臨床試驗，並將資源投入次世代ADC的開發。至於OBI-833二期臨床試驗在停止後，浩鼎仍將依臨床試驗計畫書對試驗中病人繼續提供應有照護，並依有關法規及「藥品優良臨床試驗作業準則」(GCP)規定，處理試驗藥品。這項試驗若依原計畫二期臨床應收足60名病人，在試驗停止收案後，預估可節省經費約2,700萬元。