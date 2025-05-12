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新北住都公辦都更招商接連登場 攜手民間重塑都市風貌

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
文山靜案建築示意圖，未來仍以實際設計為準。圖／新北住都中心提供
文山靜案建築示意圖，未來仍以實際設計為準。圖／新北住都中心提供

為落實都市更新政策目標，活化土地並改善居住環境，新北住都中心今年5月起將陸續公告三件公辦都市更新招商案，分別位於台北市文山區、新北市新店區及永和區等精華地段，後續藉由公開評選都市更新事業機構，攜手民間投資，建構宜居永續城市新風貌。

新北住都中心表示，這次三案各具特色，皆位處交通便捷、生活機能完善的精華區位，透過中心主導推動都更，現已完成前期整合與先期規劃作業，成功降低未來投資風險，推動條件成熟。

位於台北市文山區萬隆生活圈的「文山靜案」預計2025年5月底招商，基地面積約377.2坪，鄰近捷運萬隆站、文山森林公園，地理位置優越、土地權屬單純，公有土地占比高達80％，整合意願達100％，此案更新後可打造與自然共融的高品質住宅產品，並將回饋YouBike自行車租賃站，投資門檻合理，適合中小型開發商投入參與。

「新店曦案」預計於今年6月招商，案件位於新店區中華路、三民路口，面積約2408.2坪，鄰近捷運新店區公所站，周邊擁有裕隆城、IKEA、碧潭水岸等成熟商業機能。此案現況多為一、二層樓老舊建物，公有土地比例逾50%，住戶參與意願超過8成，且新北住都中心已偕同住戶完成建物測量作業，降低開發前置作業時間與成本，提高投資誘因，未來總銷金額上看150億。

「頂溪門戶案」則是位於永和區捷運頂溪站2號出口，為新北市公告之策略性更新地區，總開發面積逾1.6公頃，容積獎勵可提升至基準容積2倍，未來總銷金額上看400億。預計於今年7月招商。新北住都中心針對此案投入資源整合、釐清各類產權樣態，並設立合理的招商條件、退場機制等，提升投資吸引力，且保障實施者權利，攜手業界共創永和新篇章。

頂溪門戶案建築示意圖，未來仍以實際設計為準。(新北住都中心提供)
頂溪門戶案建築示意圖，未來仍以實際設計為準。(新北住都中心提供)
新店曦案建築示意圖，未來仍以實際設計為準。圖／新北住都中心提供
新店曦案建築示意圖，未來仍以實際設計為準。圖／新北住都中心提供

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