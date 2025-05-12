勤美攜手客家文化中心 《我們都在這場文化接力裡》開展

由勤美（1532）集團攜手客家文化發展中心，共同推出的《我們都在這場文化接力裡》特展，12日舉行開幕式。現場展出「香格里拉樂園-客家庄」珍藏、3米高的玉石蟠桃樹、勾嘴繡鞋與藤編茶壽等40多組客家文物。

勤美集團強調，這是文化記憶由私有轉向公共共享的實踐行動，更是民間典藏轉化為公共資產的典範案例。

展期自即日起至6月30日止，在苗栗銅鑼「臺灣客家文化館」舉行。現場展出40多組文物，涵蓋生活器皿、工藝用品與教育物件等，讓這段曾靜置於台式老樂園一隅的客家記憶，重新走入大眾視野，成為跨世代共享的文化經驗。

客家文化發展中心主任何金樑表示，這批文物不僅擁有高度在地性與文化價值，更讓人感受到民間力量文化與社會的愛護。他指出，這批文化記憶擁有更寬廣的未來性，也體現了文化公共財的精神。

何金樑說，客家文化發展中心也將持續以博物館平台的角色，推動文化資產的保存、交流與創新，讓地方故事不僅被記得，也能與世界對話。

勤美集團生活創新事業處副總經理何承育表示：「文化從來不是企業的資產，我們很開心能暫時守護這段文化記憶，並且讓它回到社會中被更多人看見與延續。」他強調，勤美一直相信，文化是公共的資源，企業若有能力，應是文化公共資產的守護者與推動者。

此次策展由勤美學CMP Village團隊執行，以「生活即文化」為核心，安排「生活」、「記憶」、「接力」為展覽三軸線，精選其中近40件文物展出，涵蓋生活器皿、工藝用品與教育物件。