快訊

才傳登記結婚 李唯楓拋震撼彈！掰了3年女友

民進黨團指憲訴法「不到1秒」宣示修正通過 黃國昌稱上千案都如此

產業AI化！台糖導入AI優化營運效能 管理養豬場

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為配合政府推動數位治理及AI技術應用，台糖12日表示，近年推動各項AI數位轉型計畫有成，內容涵蓋智慧稽核、公文校正、人才培育等面向，有效節省時間、人力，提升整體行政效率。未來台糖將再深化AI與業務之結合，逐步拓展至養豬管理、土地巡查及自動文稿生成等應用範疇，全面提升營運效能，加速邁向數位轉型。

台糖表示，台糖透過導入各項AI技術，不僅有助於提升行政效率，更能進一步優化決策品質。以目前導入的「AI資料分析稽核工具」為例，該技術藉由文字探勘、機器學習及資料爬蟲等智慧功能，擴大稽核覆蓋範圍，有效降低抽樣風險，並大幅提升稽核效率及法遵能力。另為提升公文品質，台糖亦藉由AI自然語言處理技術，自動偵測並校正錯別字、語法及詞彙使用等，大幅節省人工校對時間，提升公文專業性及準確性。

台糖並說，除推動AI技術應用外，台糖亦重視相關人才訓練與發展，包括證照的取得。政府自2024年起推動「AI公務與產業創新應用」數位學習課程，台糖已有超過七成同仁完成培訓，另自辦多場訓練計畫，內容涵蓋AI基礎概念、實務應用及結合核心業務之專業訓練，如「善用AIGC工具提升工作效率研習班」、「談ChatGPT與數位轉型對企業營運影響研習班」等，期能透過多元化的培育措施，激發員工自我驅動力，推動公司創新發展。

台糖表示，未來台糖將持續深化AI與各項業務之結合，包含畜殖場管理、土地巡查及自動文稿生成等範疇，另鼓勵員工積極參與外界AI研討會、工作坊及認證課程，期能提升員工數位力，打造高效及優質之產品及服務，加速邁向數位化、智慧化之永續經營新里程碑。

AI 台糖

延伸閱讀

安提邊緣AI運算軟硬齊攻 攜手夥伴亮相Computex 2025

褒忠產業園區胎死腹中？ 褒忠鄉代會定期會移師預定地抗議

台糖與高餐大簽MOU 攜手簡天才讓蜆精入菜

高雄橋頭租屋需求增 台糖建出租宅115年完工

相關新聞

台驊總經理顏益財：美中關稅戰有望破冰 全球運價將一路墊升上去

最懂海運的男人台驊（2636）總經理顏益財12日指出，今年影響海運有四大關鍵，就目前來看，美中關稅戰的談判有望破冰，全球...

新北住都公辦都更招商接連登場 攜手民間重塑都市風貌

為落實都市更新政策目標，活化土地並改善居住環境，新北住都中心今年5月起將陸續公告三件公辦都市更新招商案，分別位於台北市文...

追求能源分散自主 星國淡馬錫董事長倡議應使用核能

亞太堅韌研究基金會今日舉辦第三屆國際論壇，主題為「公共挑戰下的私部門解方：亞洲企業如何因應新局」，與會的英國、新加坡、日...

泓德能源位於南澳首件儲能案場8月併網 第3季末挹注收益

泓德能源(6873)看好澳洲再生能源市場，繼董事會上周宣布加碼新台幣16億元擴大澳洲布局，12日宣布位於澳洲新南威爾斯T...

匯率狂升帶動出國潮也衝擊國旅 賴正鎰：應速開放陸客

近期台幣大幅升值，出國旅遊成本降低，刺激出境旅遊需求，台幣升值也使外國遊客在台消費成本提高，可能影響入境旅遊人數。全國商...

賴正鎰：歐美觀光客「遠水救不了近火」應加速開放陸客

台幣升值助攻出國熱潮，全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰於12日說道，四月底以來台幣強勢升值，影響出口...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。