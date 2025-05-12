工黨續任保障能源政策穩定 泓德能源澳洲儲能布局加速推進

澳洲聯邦大選由原執政工黨成功連任，政策延續為再生能源市場帶來高度確定性。泓德能源澳洲總經理黃敏良表示，澳洲政府已立法設定2030年再生能源滲透率達82%、溫室氣體減排43%，並以2050年實現淨零排放為目標，形成退出石化燃料與加碼綠電投資的清晰路徑，有助於企業進行長期規劃。搭配容量投資計畫（Capacity Investment Scheme）所提供的融資穩定性，以及政府對綠氫、綠氨等替代能源的投入，將推動綠電需求長期成長，也帶動儲能市場的擴大。

隨澳洲政局穩定，泓德能源也加快在澳洲再生能源布局。黃敏良表示，泓德能源旗下持有及投資的多個儲能與光儲案場將於今年陸續開工與併網，全面啟動建設階段。其中，ZEBRE平台投資的南澳大型光儲混合案場Solar River已取得關鍵開發許可，案場總裝置容量更具區域指標性，預估採購金額達新台幣58.45億元（約澳幣2.9億元），由泓德能源統籌執行光儲設備採購，成為泓德能下半年在澳洲市場的重要動能來源。

黃敏良進一步指出，泓德能源與澳洲能源公司ZEN Energy合資設立的投資平台ZEBRE，已於3月通過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）核准，取得外資合規資格，可持續推動資產拓展與採購規劃，進一步強化在地投資布局。泓德能源持有ZEBRE平台70%股權，並將主責Solar River及其他平台持有案場之設備採購作業。目前，ZEBRE在澳洲的目標開發量體達1.4GW，另有近600MW正積極評估中，為泓德集團的海外營運注入成長動能。