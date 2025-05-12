追求能源分散自主 星國淡馬錫董事長倡議應使用核能

亞太堅韌研究基金會今日舉辦第三屆國際論壇，主題為「公共挑戰下的私部門解方：亞洲企業如何因應新局」，與會的英國、新加坡、日本等各國專家都聚焦在能源分散和使用核能，其中，新加坡淡馬錫控股公司董事長林文興指出，能源若要自給自足，就要用創新解決方案，例如核能、核能反應爐、核融合、核分類等技術。

林文興指出，現在各國都希望打造韌性，不但不能只仰賴單一貨品供應商，各經濟體更得試圖自給自足，或使供應來源多元配置。他特別提及，新加坡沒有天然資源，其中能源若要自給自足，就要用創新解決方案，對於核能的使用，他指出，新加坡國民能否接受這個願景，還在未定之天，但現在一定得讓能源結構和供應多元配置。

英國王家國際事務研究所傑出研究員、前所長兼執行長尼布萊特（Robin Neblett）也示警，能源的分散非常重要，尤其看對手及盟友是誰，不能過度依賴單一能源，而得分散、多元配置、建立更有韌性的能源系統。

林文興也強調追求永續投資的重要性。他指出，淡馬錫公司有30億星幣的基金，是專門投入永續領域的投資，還設有專責子公司投入氣候變遷解決方案，亦有內部的碳定價機制，現在每公噸65美元，未來2030年會達到100美元。

日本三得利空股公司董事長暨CEO新浪剛史則指出，美國現在經濟漸蕭條，日本也會去思考去投資其他國家，這將是對美國川普關稅政策的警示。

新浪剛史指出，日本是美國5年來最大的外來投資者，川普第一任期之後，日本就進行對美國的投資，5年來創造100萬個工作。但新浪說，現在日本財政赤字嚴重，對外投資也要小心，其中，關稅的影響會讓美國陷入經濟蕭條，而且中美關係對美國經濟也大有影響。

他引用數據指出，中國往美國出口10%的商品，會造成0.7%的通膨，現在美國也已漸出現經濟蕭條，他反問：「誰會想去投資蕭條的國家？」並指出，這時日本也要去思考接下來如何去其他國家投資，到底是去印度，或「全球南方」的國家？都是考慮的方向，他強調，若現在的局勢持續，很難對美國再多角化投資。

不過對於日本的安全，新浪在會中表示，因為現在俄羅斯和北韓合作造成的不安全感，身為二次大戰的原子彈受害國，現在竟然有20%的民眾主張日本發展核武。新浪強調，包括澳洲、南韓，包括台灣應加強合作，來提高嚇阻的能力，尤其北韓向俄羅斯合作取得更多核武技術，不只影響南韓，也影響台灣。尤其長崎與廣島在二戰被投下原子彈受，今年正好滿80年，日本卻竟有20%的民眾主張發展核武，可見問題的嚴重性，因此呼籲透過志同道合的各國在這個負面的轉捩點，應彼此合作來停止這個趨勢。