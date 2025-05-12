聯合獲得BSI全亞洲首張骨科三類高風險醫療器材MDR證書

聯合（4129）12日宣布，人工膝關節系統（U2 Total Knee System）成功獲得BSI全亞洲首張骨科三類（Class III）高風險醫療器材的歐盟醫療器材法規（EU MDR）證書，產品品質和安全性方面達到了國際最高標準。此一成就也激勵聯合持續創新，不斷提升產品品質和安全性，為全球患者提供更優質的醫療解決方案。

聯合骨科今年4月合併營收4.79億元、年增27%；累計今年前四月合併營收17.76億元、年增23.09%。

聯合表示，歐盟於2017年正式頒布 MDR（醫療器材法規, Medical Device Regulation），全面取代MDD（醫療器材指令, Medical Device Directive），並自2021年起陸續實施，以提升醫療器材的安全性、臨床有效性與市場透明度，確保病患權益並強化產業信任。

相較於MDD認證，MDR對產品的臨床證據、技術文件完整性、風險管理、上市後監控（PMS/PMCF）等要求更為嚴格，MDR同時明確規範製造商、代理商、進口商的責任，並導入EUDAMED資訊平台以提升產品資訊的可追溯性與公開性，使得整體認證流程更繁瑣且合規要求更高，在申請難度上明顯提升。

聯合表示，人工關節植入物產品屬高風險醫材，適用最嚴格的三類進行認證，須具備完整的臨床試驗數據與上市後臨床追蹤（PMCF）計畫，且所有技術與臨床資料皆需通過歐盟第三方驗證機構（Notified Body）嚴格審核，是整體認證難度與維持成本最高的等級，自申請至取證約需2至3年時間，較原有MDD認證約多2至3倍時間。

BSI為全球最具公信力的認證機構，聯合人工膝關節系統（U2 Total Knee System）成功通過BSI歐盟CE MDR認證骨科三類高風險醫療器材，是全亞洲第一張認證難度最高的骨科MDR證書，意味著聯合的產品已通過了嚴格的臨床評估、風險管理和品質管制，符合歐盟最新的醫療器材法規要求，在產品品質和安全性方面達到了國際最高標準，也代表著聯合的產品能持續合法銷售和使用於歐盟成員國，除了提升聯合產品的國際競爭力，更增強了品牌的信譽和市場認可度，為聯合開拓全球市場奠定了堅實的基礎。

目前聯合在歐洲銷售的產品包括膝關節系統（U2 Total Knee System, U2 Total Knee System-Mobile, U2 Total Knee System-PSA）、髖關節系統（U-Motion II Acetabular System, Dual Mobility System, U2 Hip Stem, UCP Stem, UTF Stem, UTS Stem, Conformity Stem）與肢體重建系統（USTAR II System），除了本次取證成功的U2 Total Knee System以外，其餘產品也預計於2025至2027期間陸續取證，確保公司產品得符合更嚴格的管理規範於歐盟地區合法銷售。