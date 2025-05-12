澳洲執政黨連任 泓德能源南澳案場獲准開發許可

太陽能系統整合商泓德能源（6873）海外布局傳捷報，隨著澳洲大選近期落幕，執政黨工黨順利連任，確保能源政策不變，該公司位於南澳的大型光儲混合案場Solar River正式取得關鍵開發許可，預估採購金額達2.9億澳幣（約新台幣58.45億元），將成為泓德能源下半年業績成長的關鍵動能。

泓德澳洲總經理黃敏良指出，光儲混合案場Solar River共有256MW儲能、210MW光電，總裝置容量在當地具有區域指標性，也是公司與澳洲電力零售商ZEN Energy合資子公司ZEBRE的第一個合作項目，如今獲得關鍵開發許可，並取得採購主導權，對公司營運有正面幫助。

黃敏良進一步指出，光儲混合案場Solar River預估今年下半年開始進行整地作業，之後將依工程進度陸續認列營收，其規模與設備採購金額，均為公司目前在海外市場最大的案場。

據悉，ZEBRE在今年3月通過澳洲外國投資審查委員會（FIRB）核准，正式取得外資合規資格，可持續推動資產拓展與採購規劃，進一步強化在地投資布局，由泓德能源持有ZEBRE平台70%股權，ZEN Energy持有三成股權，目前ZEBRE在澳洲的目標開發量體達1.4GW，另有近600MW正積極評估中。

此外，5月初時，澳洲聯邦大選由原執政工黨成功連任，政策延續為再生能源市場帶來高度確定性。對此，泓德能源認為，澳洲政府已立法設定2030年再生能源滲透率達82%、溫室氣體減排43%，並以2050年實現淨零排放為目標，搭配「容量投資計畫」所提供的融資穩定性，有助於推動綠電與儲能市場擴大。

泓德能源去年營收101.25億元，年增73.41%，創歷史新高；今年業績延續去年旺勢，累計前四月營收達21.35億元，年增106.5%，創同期新高。展望未來，泓德能源總經理周仕昌曾指出，從目前開工狀況以及工程認列進度來看，預料今年業績將會是「季季高」，全年營收將大幅度超越去年，絕對獲利表現也將同步增長。