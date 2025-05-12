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台驊總經理顏益財：美中關稅戰有望破冰 全球運價將一路墊升上去

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台驊總經理顏益財對第1季看法維持「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，認為四大問題還在干擾全球貨櫃輪市場運價。記者黃淑惠／攝影
台驊總經理顏益財對第1季看法維持「暗潮洶湧、驚濤駭浪」，認為四大問題還在干擾全球貨櫃輪市場運價。記者黃淑惠／攝影

最懂海運的男人台驊（2636）總經理顏益財12日指出，今年影響海運有四大關鍵，就目前來看，美中關稅戰的談判有望破冰，全球貨櫃輪運價會緩步上漲，美國大型通路商庫存去化後已開始出現無貨可賣，這個事情不容小覷，第3季及第4季運價將一路墊升上去。

美中關稅的談判，顏益財推估，美中關稅談判明天可以看到初步變化，但也僅能看到框架，維持第1季「暗潮洶湧、驚濤駭浪」看法不變，認為四大問題將繼續干擾全球貨櫃輪市場運價，最大變數就是川普關稅政策，現在已經進一步演變成美中貿易戰，第二為美元走勢變化、第三美債問題，第四全球地緣政治問題。

中、美關稅緩解後，運價有望回升，運價從現在開始已經止跌，會開始反彈，但回升力道會呈現慢慢漲，隨著美中關稅戰關稅變化與訂單出貨的速度來變化；對於船公司而言，唯有貨量增加，船公司才會恢復航班，即便現在要出貨，船公司的各種調度最少要一個月的時間，也無法立即調度，所以運價會跟著需求出來的速度持續上揚。

另外，7月9日也是影響貨櫃輪的重要關鍵，美國總統川普對於全球的關稅政策是否展延，都必須看美國總統川普臉色，全球貨量要急速增加的可能性不高，但需求會慢慢出籠，運價也會逐漸墊高。

全球海運市場變化太大，船公司的態度跟過去完全不同，不會再因為貨量太少就去降價搶貨，三大聯盟可以控制的船舶數已達到總市場的8成，小型航商就算降價也發揮不了效應，以船公司的營運策略，不會在成本線裡面大降價，至於運價的漲幅會跟著關稅變化變動。

目前亞洲到美國貨櫃船跟去年同期相比減少35%，然而運價還維持在成本之上，代表船公司態度改變，現在的船公司手上現金滿滿的，以國內最大的海運業者長榮（2603）為例，手上現金最少2,000億元；船公司以前因為現金流不足，必須降價搶貨，像2016年韓進就是因為缺現金才會低價搶貨，船公司現在財務體質好，「不會笨到低價去搶貨」。

台驊總經理顏益財美國大型通路商庫存去化後已開始出現無貨可賣，這個事情不容小覷，第3季及第4季運價將一路墊升上去。黃淑惠攝
台驊總經理顏益財美國大型通路商庫存去化後已開始出現無貨可賣，這個事情不容小覷，第3季及第4季運價將一路墊升上去。黃淑惠攝

美國 貨量 關稅

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