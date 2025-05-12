泓德能源位於南澳首件儲能案場8月併網 第3季末挹注收益

泓德能源(6873)看好澳洲再生能源市場，繼董事會上周宣布加碼新台幣16億元擴大澳洲布局，12日宣布位於澳洲新南威爾斯Templers的儲能案場將於8月正式併網，預計第3季末可貢獻收益。

泓德能源澳洲總經理黃敏良在首度帶領台灣媒體視察泓德能源首宗最快完成的儲能案場後，宣布這項投資經歷18個興建工程後，即將為泓德能源海外投資布局，即將進入收割階段。

黃敏良表示，泓德能源布局澳洲再生能源主要與澳洲布ZEN Energy合資設立的投資平台ZEBRE，專注於澳洲大型光電與儲能項目的投資與資產管理。目前已取得澳洲新南威爾斯州、維多利亞州、昆士蘭州等地的四個綠地項目，其中儲能案場開發量體已達1.4GW（10億瓦），另有近600MW正積極評估中；太陽能光電案廠約有2.6GW，不僅是台廠率先插旗澳洲再生能源公司，也是投資金額最大的公司。

黃敏良指出，ZEBRE平台投資的南澳大型光儲混合案場Solar River已取得關鍵開發許可，採購金額達台幣58.45億元（約澳幣2.9億元），至於取得南澳的Templers儲能案場，今年8月正式併網，8月下旬貢獻營收，最快第3季挹注收益，將推升泓德能源業績進一步攀高峰。

黃敏良說，泓德能源持有ZEBRE台70%股權，主責Solar River及其他平台持有案場之設備採購作業。目前ZEBRE在澳洲的目標開發量體達1.4GW，另有近600MW正積極評估中，為泓德集團的海外營運注入強勁成長動能。

黃敏良指出，ZEBRE首項投資案Solar River大型光電與儲能混合型案場，為南澳代表性大型光儲混合項目，總投資新台幣147.7億元（澳幣7.2億元），主要開發主體包括光電案場200MW及儲能案場256MW/760MWh為主，甫於4月取得主要場址及開發許可，進入土地變更與併網申請最後階段，預計2027年第2季併網。

至於位於南澳Templers的儲能案場，裝置容量達111MW （電池額定容量330MWh），目前已完成主要設備安裝，本月進行併網測試，目標今年8月上線，屆時將成為南澳第二大儲能項目，將可在第3季末為泓德能源挹注收益。

ZEN Energy首席績效長Joey Yeo表示，Zen Energy 是首家與南澳政府簽訂長期電力零售合約的綠電供應商，也為多個政府與公共機構的再生能源合作夥伴。客戶包括聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）在全澳多地的據點、新南威爾士州涵蓋約四成州人口的南雪梨地區市政聯合組織（SSROC）、以及大型零售與機構如澳洲五金連鎖巨頭 Bunnings 和工業養老金資產信託公司（ISPT）。這使 ZEN 在政府與企業領域皆具高度信任與市場影響力。

黃敏良說，ZEBRE手中案子還有Hookey Creek光儲案，裝置容量200MW擬於2027年第一季取得開發、2029年併網；另外三個儲能案分別為Noblevale、North Yarragon、Wagga North，裝置容量為180MW、210MW及105MW，預計2026年陸續取得開發及併網許可，2028年、2029年陸續併網。

黃敏良指出，澳洲本地電力市場機制成熟，資產具備高度價值變現潛力。澳洲國家電力市場為亞太區最自由化的電力交易平台，涵蓋即時現貨、長期合約、再生能源憑證與金融衍生商品等多層次市場。至於儲能案場可靈活參與多元交易機制，於價格尖峰時段套利，同時作為電力零售商的避險工具。