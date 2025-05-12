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房價最親民雙捷運交會站是它 每坪成交均價不到5字頭

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
根據實價登錄資料，彙整近一年台北捷運已通車的雙捷交會站周邊房市價量。其中頭前庄站周遭每坪成交均價不到5字頭，是價格最實惠的交會站；而買氣最熱的交會站在景安站和新埔站，有破千件交易。永慶房產集團提供
根據實價登錄資料，彙整近一年台北捷運已通車的雙捷交會站周邊房市價量。其中頭前庄站周遭每坪成交均價不到5字頭，是價格最實惠的交會站；而買氣最熱的交會站在景安站和新埔站，有破千件交易。永慶房產集團提供

根據實價登錄資料，彙整近一年台北捷運已通車的雙捷交會站周邊房市價量。其中頭前庄站周遭每坪成交均價不到5字頭，是價格最實惠的交會站；而買氣最熱的交會站在景安站和新埔站，有破千件交易。

觀察台北捷運交會站周邊房價，頭前庄站每坪成交均價約49.4萬元，為榜上最實惠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，頭前庄站有環狀線、中和新蘆線行經，交通相當便利；在生活機能上，區域內還有IKEA及不少連鎖超市、商場，生活採買便利。雖然頭前庄站位於新莊重劃區邊緣地段，但對於預算有限、仍希望享有交通與生活機能的購屋族來說，仍具備不錯的吸引力。

除了頭前庄站外，三重站、新北產業園區站每坪成交均價約55萬元至56萬元。

陳金萍指出，三重站為中和新蘆線與機場捷運線的交會點，一站直達台北車站，交通便利性佳。加上周邊公園綠地多，生活機能成熟，未來還有百貨商場進駐，居住條件不斷提升，再加上房價相較北市親民許多，因此深受通勤族青睞。

新北產業園區站則擁有機場捷運與環狀線雙捷運優勢，鄰近新莊副都心與頭前重劃區，區域發展潛力十足。陳金萍表示，雖然站點位於重劃區邊陲地帶，但未來隨著產業與建設陸續進駐，有望帶動周邊發展，吸引不少購屋族提前布局，因此也出現穩定的交易熱度。

台北捷運交會站中，景安站買氣最熱，近一年交易量高達1,321件，等於平均每天成交3件以上。

陳金萍表示，景安站連接中和新蘆線與環狀線，交通便利，且周邊商家密集、生活機能成熟，採買、學區、醫療和休閒等需求一應俱全。加上房價相較於北市親民，每坪成交均價落在59.7萬元，因此吸引大量首購族與通勤族進場，成為購屋熱區。

新埔站周邊住宅交易量也突破千件，高達1,069件。陳金萍指出，新埔站為板南線，也能站外轉乘環狀線新埔民生站，兩捷運線的交會樞紐帶，進入北市僅需5分鐘，與板橋站也僅一站之隔。

陳金萍表示，而該站與新板特區共享生活圈，周邊商圈機能成熟、學區資源齊備，提供良好交通與居住條件。因此新埔站不僅是建商近年推案熱區之一，也因鄰近台北市，加上房價相較於北市親民，目前住宅每坪成交均價約64.9萬元，受到不少購屋族青睞，房市交易熱度居高不下。

房價 機場捷運 重劃區

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