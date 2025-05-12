南俊首季每股賺1元創新高 庫藏股執行率僅1.76%
滑軌廠南俊國際第1季獲利創單季新高，每股純益1元，公司今天公告2025年度第1次買回庫藏股執行完畢，總共投下新台幣257.6萬元，以每股均價112元，買回庫藏股23張，相較原先預定買回1300張，執行率1.76%。
4月初美國對等關稅引爆全球股災，南俊宣布4月10日起實施庫藏股計畫，不過，隨後股市迅速回升。南俊今天說明，公司視股價變化於價格區間內分批買回，已消除系統性風險所造成的不理性賣壓，為兼顧市場機制不影響股價，此次庫藏股計畫並未完全執行。
南俊打入AI伺服器供應鏈，剛公布第1季營收5億元，季減5.7%，年增23.1%；歸屬母公司淨利6529萬元，季增27.1%，比去年同期成長38.6%，創公司上櫃以來的單季獲利新高，每股純益1元。南俊第1季毛利率30.18%，也首度站上3字頭。
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