巴西黃豆油出口量下降、阿根廷及大陸高溫風險 恐影響作物收成

根據生物技術公司奧特奇的《農業食品展望》報告顯示，2024年全球動物飼料產量小幅增加1.2%，達到13億9,600萬噸。儘管大多數畜牧業部門都實現成長，但是豬隻飼料產量卻下降了0.6%，來到3億6,930萬噸。造成這一下滑的原因是非洲、中東、亞太和大洋洲的產量下降，而這些地區仍在努力應對非洲豬瘟的持續影響和經濟壓力。

此外，美國農業部表示，巴西生物柴油產量的成長將導致該國黃豆油出口量的下降。根據美國農業部4月發布的數據預測，2024/25年度巴西黃豆油出口量為130萬噸，低於先前預測的155萬噸。

另外，炎熱乾燥的天氣正威脅著大陸糧食的主要產區河南省。河南省相關部門警告表示，該地區大部分地區預計有「高溫乾燥的風險」，氣溫最高可達35°C，土壤濕度低，而這可能會對農作物生長產生負面影響。大陸官方當局近日也發布確保糧食穩定增產的防災減災方案，要求各農業地區大力應對乾旱、高溫和熱害，以確保糧食穩定豐收。

值得留意的是，阿根廷國家氣象局表示，上周該國糧食帶降雨量達到30至50毫米，導致黃豆收成延遲，且因濕度過高而存在真菌病害風險。根據官方數據顯示，截至5月初，僅有25%的種植面積完成收割，較去年減少9%。還有根據阿根廷穀物交易所的最新數據顯示，阿根廷黃豆收穫率為23.6%，遠低於去年同期的35%。