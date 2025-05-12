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紡拓會參加北美 TECHTEXTIL 產業用紡織品展 拚上億元訂單

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

紡拓會組團參加於美國亞特蘭大舉辦的「2025年北美Techtextil產業用紡織品展」頃於5月8日圓滿閉幕，本屆展覽共徵集了7家紡織業者參展，包含展頌、友良、億錦、啟華、美上電熱、項全及元祥等，展出項目包含創新研發及技術領先的高性能紗線、功能性衣著用布副料及智慧紡織相關產品，各廠商均展示其最新最具競爭力的產品，成功吸引買主。根據現場調查指出，造訪臺灣館買主超過700人次，預計商機350萬美元以上，約1.1億台幣。

本屆北美TECHTEXTIL展共有來自臺灣、美國、加拿大、德國、比利時、西班牙、印度、義大利、以色列、哥倫比亞、日本、韓國及中國大陸等25國292家參展商展出包含工業用、車用、建築用、防護用及功能衣著用等產業用紡織品。

本展同期同地另有縫製機械展TEXPROCESS展，雙展共吸引約1萬5千人次專業買主入場。臺灣館吸引如屋頂材、建築材、車用材知名企業Milliken、產業用紗經銷Brawer、巴西企業MZF4、軍工服裝配件5.11、Cbver Knits及來尋求新素材的Lululemon、Under Armour等國際品牌買主到場參觀。

在全球經濟面臨艱困且市場充滿挑戰之際，產業用紡織品是一個充滿活力的領域，剛性的需求不受通膨及經濟景氣等影響。美國市場是全球僅次於歐盟產業用紡織品第2大主要市場，同時也是主要生產國。產紡產業進入門檻較高、客戶穩定度也高，應用層面廣泛；臺灣業者以歐美企業轉型為標竿，發展高技術導向的產品；另外，永續發展現已成為製造商、服裝品牌和零售商的優先目標，也是臺灣業者關注及投入的重點。

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