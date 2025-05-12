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雄獅旅遊強化人才布局 投入億元三箭齊發

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
國際旅遊熱潮全面復甦，雄獅旅遊啟動結構性調薪計畫。圖／雄獅提供
國際旅遊熱潮全面復甦，雄獅旅遊啟動結構性調薪計畫。圖／雄獅提供

國際旅遊熱潮全面復甦，雄獅旅遊2025年第1季獲利、EPS（每股盈餘）創歷年來新高，為感謝員工辛苦付出，並增強對優質人才的吸引力，積極展開全方位人才布局，包括啟動結構性調薪計畫、擴大招募國際化、數位化等優秀人才預計超過500人，及持續優化員工福利，全年度的人力資源計畫預計投入億元，整體預算規模較去年成長近1成。

雄獅說，具有競爭力的薪資獎酬制度是留才和吸引人才的重要基礎，今年已啟動結構性調薪計畫，依據員工職務、薪資水準與績效等因素進行全面檢視，進行結構性的薪酬調整，此次預計將有超過95%的員工進行調整作業，提高底薪保障，而適用領獎金的營運單位員工，同時搭配合適的薪酬分配與激勵制度，底薪調幅依職務屬性、績效表現及薪資落點不同約10~20%。

雄獅表示，目前全球員工總數達1800人，台灣設有26間門市，海外則有9個服務據點，業務遍及兩岸三地、東北亞、東南亞、美洲、歐洲與大洋洲，形成綿密的國際服務網絡。面對產業變革和數位轉型需求，今年將持續招募人力，計畫徵求超過500人，期望網羅各專業領域人才，包括AI數位科技、國際客源推廣、遊程設計、遊程銷售服務、行銷企劃及經營企劃等。

此外，雄獅旅遊亦大力優化員工福利，持續推動「員工持股信託」計畫，公司100%提撥公提金，讓員工共同參與公司成長，同仁參與比例近七成。同時重視員工身心健康發展，除了增設健康講座、社團活動，更提升員工健檢預算與規格，以實際行動促進員工健康。教育訓練方面，則透過內部的專職訓練與外部進修機會，以多元和系統性的方式提升人力素質。

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