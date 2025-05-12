向黃仁勳招手？ 台北市5月15日辦北士科T12 招商說明會

北士科招商，前市長柯文哲任內標出T16、T17、T18引發圖利新壽爭議，目前仍有T3、T4、T12三塊地待招商。近期輝達執行長黃仁勳將來台參加台北國際電腦展COMPUTEX，北市府今也宣布15日辦T12招商說明會，表示歡迎各大企業落腳台北市。

之前黃仁勳造訪台灣颳起AI狂潮，預計五年內要在台設立大型設計中心引進千名就業人口，北市產業局先前盤點北士科T3、T4及T12基地，積極爭取輝達來設立設計中心。當時北市產業局盤點適合地點向輝達招手，包含北士科的T3、T4及這次要招商的T12基地，蔣萬安當時也承諾全力提供各項協助，其中T12基地基地面積有2000坪，土地使用分區為科技產業專用區，建蔽率50%、容積率300%。

北市地政局今表示，打造台北科技廊帶，下一個科技重鎮就是北投士林科技園區。目前園區內科技產業專用區正緊鑼密鼓進行開發，歡迎各大企業落腳園區，共享產業聚落群聚效益。

地政局說，北士科園區位於北投區與士林區交界處，雙溪與基隆河匯流口附近，鄰近北投、天母等優質生活圈，周邊擁有許多醫療與學術資源，包含榮總、振興、新光、和信等醫院及陽明交通、東吳、銘傳等大學，將帶來頂尖產學資源與人才供給之優勢；另附近有華碩、和碩、英業達等大型企業，搭配北市既有資通訊產業深厚基礎與能量，使園區具備發展智慧健康醫療產業之潛力。北士科園區將以「智慧健康」與「數位技術服務」為主軸，並提供足夠的產業發展空間，孕育全新的創新驅動基地。

北士科園區全區約94.38公頃，規畫約25公頃的科技產業專用區配置於福國路及承德路交叉口附近，其中市有地9.76公頃。目前科專區土地開發率已達66%，除了金仁寶、中鼎集團等企業總部確定落腳園區外，另外江陵集團、華固、長虹、遠雄建設等亦取得使照或取得建照開發中；關聯產業已陸續進駐北士科園區，將為園區帶來產業聚落型塑及整體產業升級效果，成為下一個北市產業發展引擎。

地政局表示，為「引進民間資源、滿足產業需求、促進北士科園區發展」，北市府繼軟橋段88、91、93地號（T16、T17、T18街廓）市有科專區地上權招商後，近期內將再釋出新洲美段87地號市有科專區土地，辦理地上權招商。87地號土地位於北士科園區T12街廓內，形狀方整，雙面臨路，面積約6500平方公尺，同街廓內其他私地目前皆未開發。

為使投資人充分了解設定地上權案基地環境、開發構想、投資開發規範等重點，北市府地政局土地開發總隊訂於5月15日（星期四）下午舉辦招商說明會，歡迎各大企業及有興趣參與之投資人踴躍報名參加。（報名網址：招商說明會報名網址）