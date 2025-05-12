賴總統接見生醫產業代表 盼打造永續韌性台灣

總統賴清德12日上午接見第27屆「國家生技醫療品質獎」獲獎醫護機構暨生醫產業代表，肯定並感謝所有得獎團隊對生醫科技發展的貢獻。他期盼各得獎團隊彼此交流，讓台灣醫療服務與生醫產業更上一層樓，打造一個健康、永續、有韌性的台灣。

訪賓一行由生策中心董事長王金平率領，衛福部長邱泰源陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統致詞時表示，上周五他參加生策會年會，規模非常盛大且成果豐碩，今天很高興再次歡迎大家，除了要恭喜各位得獎人，也要感謝大家經年累月、努力不懈的投入，台灣生技產業才有今天如此豐碩的成果，他代表政府表達由衷感謝之意。

賴總統感謝生策中心團隊，從1998年開始就結合政府、民間及醫療體系的力量，選拔具有國際水準的醫療團隊與產品予以表揚、協助與推廣；尤其要感謝王金平董事長率領具有崇高聲望的生醫領域專家學者，一起為台灣醫療服務技術與產品品質嚴格把關。

賴總統指出，在座得獎者也都努力以科技提升醫療服務。許多團隊無論是運用先進醫療儀器，還是AI智慧醫療、智慧護理、再生醫療等服務，都取得相當可觀的成果。像是獲得金獎的花蓮慈濟醫院，為糖尿病友開發「智能輔助護理與糖共舞」服務，不但達到病患血糖控制改善、醫療人員減輕負荷、醫院管理快速掌握的三贏成效，且發展出原住民語言智慧模型，突破傳統衛教語言障礙。

賴總統說，同樣獲得金獎的台灣諾華公司，所開發的諾健生靜脈懸液注射劑，對於治療2歲以下、嚴重脊髓性肌肉萎縮症病人，有顯著效果。非常感謝台灣諾華公司以及所有得獎廠商，積極開發各項醫療產品，讓民眾健康獲得更多保障。事實上，各得獎團隊所開發出來的作品，對民眾、社會及國家都有很大的幫助。

賴總統表示，政府今年已經啟動5年489億元「健康台灣深耕計畫」，其中一項重要工作就是要發展智慧科技醫療。希望透過導入智慧科技，協助臨床醫療優化醫療照顧流程與效率，讓醫療執業環境更好，提供民眾更精準、更便捷、個人化的健康照護服務。

賴總統指出，這幾年來，政府不斷調整法規制度，包括2021年大幅修正《生技醫藥產業發展條例》，許多人關心的《再生醫療法》及《再生醫療製劑條例》也都在去年6月三讀通過。為加快新興藥品、醫療器材以及保健營養食品的上市時程，政府也持續簡化審查程序，建置與國際調和的管理制度與臨床試驗環境，希望讓患者能夠獲得更好治療與照顧。

賴總統說，相信只要政府與民間持續溝通、通力合作，不僅能提升人民健康，也將帶領台灣走在醫療創新的最前端，讓台灣生技醫療在國際舞台發光發熱。再次感謝生策中心團隊持續辦理國家生技醫療品質獎，也期望各得獎團隊能夠彼此交流，讓台灣醫療服務與生技產業都能更上一層樓，打造一個健康、永續、有韌性的台灣。