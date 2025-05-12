美國藥價新制出爐 台灣學名藥協會回應了

針對美國將祭出處方藥和藥品價格下降30%至80%的新措施。台灣學名藥協會12日表示，建議政府也參考美國對困難學名藥進行法規鬆綁。

學名藥協會公共事務政策委員會主委殷為瑩表示，美國藥品給付價格下修，擾動美國藥品供應鏈結構也加速了在地困難學名藥的法規鬆綁。建議政府應持續強化原料藥與必要藥品供應鏈韌性的腳步外，也參考美國對困難學名藥的法規鬆綁，進一步推動台灣在地製藥韌性及照顧病患用藥權益。

殷為瑩指出，美國藥價新措施對台灣的影響還牽涉很多變數，目前很難預判情勢。不過，台灣也可趁此機會進行政策調整、產業結構轉型、降低對特定國家依賴程度。

殷為瑩建議政府，短中期應「以獎勵措施提升國產原料藥、製劑生產及使用比例」、「建立關鍵必要藥品儲備制度」，長期建議修正「生技醫藥產業發展條例」將在地製造也一併納入獎勵範圍之中，才符合以病人為中心的藥品在地化國際趨勢。