台南三大蛋黃重劃區實價行情曝 這區兵家必爭

台南市區近年房市熱點集中在三個重劃區，分別為北區鄭子寮、東區虎尾寮，以及平實營區，其中平實重劃區導入東京「麻布台之丘」成功經驗，力求打造未來都市，已成南台灣建商兵家必爭之地。

業者表示，南部不似北部地狹人稠，市區仍有不少土地可進行重劃。台南也不例外，除外圍新興重劃區，市區內亦有採低密度住宅區開發的鄭子寮、虎尾寮重劃區，以及住商混合的平實重劃區。

其中鄭子寮歷經逾20年發展，區內涵蓋透天與大樓產品，最新完銷建案「藏美表參道」最高單價達每坪50.1萬元。

位於東區、開發超過30年的虎尾寮，則以透天產品為主，因原本建蔽率就低，加上開發趨近飽和，近年少有大型大樓案釋出，根據實價登錄揭露，預售案「舜之璽」最高單價來到61.51萬元、「永龍VA6巴哈」每坪達56.36萬元。

平實重劃區前身為陸軍平實營區與眷村精忠三村，共42.4公頃，市府定位為「東台南副都心」，採右住宅、左商業規畫，預留7公頃打造生態中央公園，目標打造高密度城市中，宜居且永續的生活環境。

住商不動產永康復國加盟店經理曾筱茜表示，平實重劃區緊鄰國賓影城、高雄榮民總醫院臺南分院與國立成功大學校區商圈，還有南紡購物中心一、二期，據悉未來還有擴建計劃。

交通部分，沿小東路或裕義路可快速抵達大灣交流道及仁德交流道。另外平實轉運站預計今年底將完工啟用，規劃中的台南捷運藍、綠線也將在此交會，完工後可完善銜接市區與外圍區域，成為台南核心門戶。

目前平實重劃區推案以大樓為主，分為地上權及所有權兩種產品，包括「三地艾美新時代」及「清景麟夢公園」都是地上權產品，每坪均價約在36~39萬元。

銷售中的所有權個案則有「浩瀚無極」，據內政部實價登錄揭露，每坪均價約58.16萬元，最高單價為66.16萬元。

另外，高雄建商國城建設將於6月所推出「平實都更案」，基地達8,683坪，由設計2025大阪萬博台灣館「TECH WORLD館」的張瑪龍、陳玉霖聯合建築師事務所，以及曾為日本藍瓶咖啡打造多間極具特色商業空間的建築師「芦沢啓治」共同操刀，將融合在地歷史脈絡與人文美學，打造具指標性的住宅作品，有望成為台南新一代建築標竿。