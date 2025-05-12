商辦成資金避風港？第1季台中預售商辦交易占比大增

商辦成資金避風港，台中商辦買氣比住宅更有撐！台灣房屋根據實價登錄資料，統計近兩年第1季同期的台中預售屋商辦交易狀況，今年第1季截至目前為止揭露的資料，全市共有96筆商辦交易，雖較去年同期102筆減少，但在總交易件數中占比達6.6%，比去年同期上升了5個百分點。

由於今年第1季資料仍會持續更新揭露，若後續還有交易案件陸續登錄，件數及占比可望進一步提高，因此從占比來看，台中商辦在預售屋交易吹冷風的大環境下，買氣表現相對穩健。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府的打炒房政策鎖定住宅，商用不動產的影響較輕，所以在大環境量縮的情況下，預售商辦的交易量，未如住宅市場大起大落。

加上近年台中的產業投資旺盛，根據經濟部數據顯示，2024年台中的現有公司家數將近12.1萬家，五年來成長逾1.6萬家，增幅超過15%，隨著公司家數成長，商辦需求也與日俱增，買氣表現因而較住宅市場平穩，交易占比顯著提高。

觀察今年第1季台中預售商辦的交易分布，以七期最集中，今年第1季全台中96筆預售商辦交易，七成以上位於七期，可說是獨霸台中的商辦市場。

而在坪數方面，今年第1季預售商辦交易的面積明顯縮水，總面積低於35坪的交易將近70筆，比例高達約72%，相當於每4筆就有3筆是中小型辦公室，呈現微型商辦崛起的趨勢。

台灣房屋集團七期單元特許加盟店店東陳裕方表示，七期匯集行政、商業、產經、文教機能於一身，加上鄰近中科台中園區、台中產業園區、精密機械科技創新園區等產業聚落，又有國道1號、台74線、捷運綠線的便利交通，不論是廠區管理還是商務洽公，都享有地利的優勢，因此成為企業在台中設立據點的首選，商辦交易也更加熱絡。