看好旅運需求華航人才招募 將延攬逾60名新血

看好全球旅運需求穩定成長，中華航空（2610）即日起招募「桃園機場運務員」及「資訊工程師」，預計延攬超過 60 名新血加入團隊，今年 8 月起將陸續報到，以因應旅遊市場及未來新機引進計畫，歡迎對航空業具熱忱者踴躍報考。

華航表示，此次招募桃園機場運務員，報考資格為大學學歷以上，需具備 2023 年 6 月 27 日（含）以後的多益 600 分或同等英語認證成績，若具有第二外語能力尤佳。華航網站報名期間自即日起至 5 月 20 日晚間 23:59 止，通過書面資料審核者，將於 6 月 7 日進行初試，6 月 14 日複試，經初複試成績及綜合評量獲錄取者，最快將於今年 8 月陸續分批報到受訓。另，資訊工程師除須具備英文成績外，歡迎相關科系者報考，非資訊本科系畢業者具備相關證照亦可，詳細甄試條件，可透過官網查詢，資訊工程師預計於 9 月報到。

才剛完成客服、飛航組員簽派員、貨運營運人員等職務招考，繼前年機場運務員招募，華航今年再度釋出相關職缺。目前修護人員也在熱絡進行招募中，報名時間至 5 月 27 日 23:59 止，為擴展航網及機隊更新計畫全面布署，全年無休持續接受培訓機師報考。

華航邁向「永續、關懷、共好」的勞資雙贏目標，致力推動人才培育和打造幸福職場，設有完善職務培訓和多元的職涯規劃，更連續兩年榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」，除連年獲選畢業生最嚮往企業之一，也蟬聯雙屆「幸福企業金獎」、長年上榜 Cheers 雜誌「新世代最嚮往企業 TOP 20」、人力銀行票選「新鮮人最嚮往的夢幻企業」等多項榮耀，竭誠歡迎擁有航空熱情與夢想者加入，詳情參閱華航網站徵才資訊。