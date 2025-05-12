安捷完成增資 預計第4季投入離岸風電維運任務

安捷航空宣布，成功完成新一輪現金增資，迎來東方風能、永豐證創投與宸鴻科技集團（TPK）等重量級策略投資人的加入，展現市場對安捷營運成果與未來發展潛力的高度信心。安捷表示，此次增資大幅提升整體估值，壯大的資本結構，也為後續航空事業多元發展提供穩健的支撐與成長動能。

安捷航空董事長高健祐表示，策略資金的導入，不僅鞏固安捷的資本結構，更是外界對安捷發展方向的大力肯定，持續強化的核心競爭力，將深化飛航訓練的人才培育優勢，拓展更多元的航空應用，引領國內普通航空產業進入嶄新局面。

高健祐特別提到，東方風能身為臺灣風電維運的領導品牌，除了策略性投資挹注，更帶領安捷進行海空跨域整合，加速打造「海空一體」的高效率服務體系，全面提升離岸風電維運能量。

此外，擁有豐富綠能與環保投資經驗的永豐證創投，將助力安捷加快資本市場布局，推動永續航空事業的長遠發展。在智慧科技領域深耕多年的宸鴻科技集團，將為安捷注入數位化與智慧化動能，強化航空服務整合力，未來在投入國家韌性的建設上，將扮演不可或缺的關鍵角色。

安捷指出，此次增資所募集資金，將聚焦四大核心發展主軸，包括深化飛航訓練、強化空中醫療後送、響應建設國家及政府韌性，並且擴充離岸風電的維運量能，期盼在重點人才培育供給、緊急醫療資源調度、能源與防衛安全等多元領域發揮關鍵影響力。

安捷自2014年成立以來，深耕飛航訓練領域，迄今已培育上百名優秀民航機師，並與多家國籍航空公司簽訂培訓合作。為強化整體營運能量，公司計畫今年持續擴充固定翼航空器編制，並於第3季引進國內首架Airbus H145 D3直升機，預計第4季投入離岸風電維運任務，提升飛航與產業服務能力。

安捷積極拓展在地航空服務，除了已成功承攬金門縣空中救護專案，提供即時醫療後送服務，確保離島民眾的健康與安全。同時，安捷持續與臺東及屏東等地政府合作，為重點觀光產業注入活水，提供空中遊覽等特色旅遊服務，為地方經濟發展注入新的動能。

安捷指出，秉持專業務實的經營理念，將持續回應政府與產業的重點需求，穩健推進各項業務發展，同時積極拓展前瞻性的服務能量，展現航空資源的全新應用價值，在國家發展與產業升級的過程中，扮演更積極的角色。