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新台幣升值 賴正鎰：暑假出國潮恐加速國旅流失

中央社／ 台北12日電
全國商總榮譽理事長賴正鎰。聯合報系資料照
全國商總榮譽理事長賴正鎰。聯合報系資料照

新台幣近期強勢升值，全國商總榮譽理事長賴正鎰表示，出口業與旅遊產業皆受到影響，近來國人搶買美元，他憂心暑假恐湧現出國潮，國旅生意流失速度遽升，觀光逆差勢必再擴大。

近期新台幣兌美元、日圓和歐元，升值幅度介於6%至8%，外界認為，出國旅遊成本降低，刺激出境旅遊需求，新台幣升值也使外國遊客在台消費成本提高，可能影響入境旅遊人數。

全國商總榮譽理事長、鄉林集團董事長賴正鎰今天透過新聞稿表示，4月底以來新台幣強勢升值，影響出口業，連旅遊產業也岌岌可危，今年前2月出國人數與到日本旅遊人數已破紀錄，預估今年出國人數應會高過2019年水準。

賴正鎰指出，近來國人搶買美元，他憂心暑假恐湧現出國潮，國旅生意流失速度遽升，觀光逆差勢必再擴大，將對台灣觀光業造成不可逆的重傷害，政府應儘早未雨綢繆應對即將到來的衝擊，他建議政府不僅要加強行銷台灣旅遊之外，也盼政府解除兩岸禁團令，全面開放兩岸旅遊。

他說，多數國內觀光旅遊業者已經開始擔心今年下半年，尤其暑假將至，原本暑假是國內旅遊旺季，儘管現有的暑假訂房量數據雖然還看不出，但旅遊業者已經開始笑不出來，深怕這波新台幣匯率強勢升值，暑假國旅堪慮，連來台的國際旅遊市場也不樂觀，尤其是台灣往來海外的航點及航空公司持續增加，預期今年出國旅遊市場將創新高。

賴正鎰援引交通部觀光署統計數據指出，2024年入境台灣約785.8萬人次，年增21%，台灣出境約1685萬人次，其中前往日本旅遊高達600萬人次，全年的出入境人次逆差約900萬人次；今年前兩個月入境旅客為135萬人次，雖年增率達9%，但國人出國旅遊也高達302萬人次，年增率13.4%，甚至比2019年出境高峰的同期還增加26萬人次，成長9.4%，已是創新紀錄。

台幣匯率

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