台南房市「量縮價穩」信義房屋：這類物件變搶手

根據台南市政府公布的「住宅價格指數」報告，2024年下半年至今年1月份，全市住宅價格指數年變動率落在6.6%至10.8%間，顯示每月均較前一年同期呈現微幅上漲，唯整體房價走勢「放緩、回穩」。信義房屋在地專家進一步觀察今年第一季房市，呈現「量縮價穩」，不過特別的是，前幾年接受度普通的大3房、4房物件，因這幾年價格漲幅相對平穩，反而開始受到自住客青睞。

最新一期「住宅價格指數」報告顯示，今年1月住宅價格月指數149.53，與113年1月相較，年變動率6.62%，去年7到12月每月的住宅價格指數，與前一年同期相較，也都呈現微幅成長。不過，南市府也指出，因央行第七波信用管制對於房市的影響持續發酵，房市回歸剛需，市場價格整體趨勢呈現「放緩、回穩」。

信義房屋台南民生店協理張榮指出，延續這份住宅價格指數報告，今年第一季從市場面觀察，的確也是呈現「價穩量縮」態勢。主要是現階段看屋、購屋的人確實有減少，主要都是受國內外經濟金融情勢、台南房價經歷幾波漲幅已達高點等因素影響；價格方面則還算穩定，其中，建商對於預售屋成交價有比較多空間，例如贈送裝潢、家電等，故房價沒有明顯變化，中古屋部分則較上季有5%至8%左右的屋主讓利空間。

在這一波房市緊縮之中，有幾個特別現象。以物件類型來看，張榮分析，台南市區屋齡5至15年，單價30萬至45萬以內，或是屋齡25至35年、單價尚在2字頭的物件，是最合理的價格區間，買方接受度最高。

另外值得注意的是，7到10年前建商有推出一波中大坪數大樓產品，自住客接受度偏低，早期投資型買方也較徧愛單總價不高的中小坪數產品；但如今，市場上8、9成都是自住客，考量這類大3房、4房產品，居住空間較舒適，且中小坪數物件單總價近年攀升不少，以中大坪數物件單價3字頭、總價2000萬左右、屋齡10年以內等條件，「CP值相對變高」，故反倒成為市場成交主流。

此外，張榮觀察，市場上置產客幾乎已經消失，自住客鎖定的購屋熱區主要會集中在物件供給類型多元、不乏生活機能、單總價合理的區域，例如安平區和南區皆是近期交易熱區。