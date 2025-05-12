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美時以38億元 取得老花眼新藥韓國、東南亞獨家市場權

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

美時（1795）宣布，以1.25億美元（約新台幣37.86億元）預付款、里程碑付款及未來淨銷售額的雙位數權利金，與美國上市公司LENZ Therapeutics簽署治療老花眼新藥LNZ100在韓國和東南亞的獨家授權和商業化協議。

美時將擁有在韓國和東南亞特定國家（包括泰國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊、印度尼西亞和新加坡）開發、製造、註冊和商業化用於治療老花眼的LNZ100的獨家權利。

美時表示，2024年10月，LENZ宣布FDA已受理其用於治療老花眼的 LNZ100的新藥申請（NDA）。據估計，全球有18億人患有老花眼，其中美國有1.28億人。FDA已將LNZ100的處方藥使用者付費法案（PDUFA）目標行動日期定為2025年8月8日，並指出不計劃召開諮詢委員會會議討論此申請。

LENZ Therapeutics總裁兼首席執行官Eef Schimmelpennink表示：「我們非常高興能與美時團隊合作，將 LNZ100帶到東南亞，他們的全球合作夥伴關係、擁有該地區強大的商業基礎設施以及連續六年實現雙位數收入增長的良好記錄，最近年度已超過5億美元。一旦獲得批准，我們期待美時團隊將 LNZ100 帶到這個重要且具有商業吸引力的地區。我們致力於與美國境外的領先商業製藥公司合作，為全球患者提供 LNZ100」。

美時總經理Petar Vazharov 評論道：「我們非常高興能成為 LENZ 可信賴的合作夥伴，將這樣一款變革性的產品帶給該地區目前超過1億的老花眼患者，從而顯著改善他們的生活。我們對卓越的承諾驅使我們努力尋求必要的監管批准，並最終利用我們廣泛的渠道網絡，確保他們能順暢地獲得這種改變生活的解決方案。我們對創新和安全的奉獻精神始終如一，我們不斷努力為我們服務的市場提供更好、更安全的藥品」。

東南亞 美國 美時

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