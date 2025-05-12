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全球氫燃料電池車累積銷量破10萬台 氫能商用車成焦點

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

全球氫燃料電池車（Fuel Cell Electric Vehicle；FCEV）銷量累計至2024年底超過10萬台，銷量高峰出現在2022年逾2萬台，亞洲國家為氫燃料電池車的主要推動國。DIGITIMES認為，在面臨既有氫燃料電池乘用車銷量衰退狀態下，氫燃料電池車業者在發展策略上轉向商用車，以期擴大氫燃料電池車銷量規模。

DIGITIMES表示，在邁向淨零路徑上，採用低碳運具為運輸部門實現減碳的關鍵作法，當前電動車是低碳運具的主要選項，氫燃料電池車具備續航里程長、補充燃料速度快、載重效率高等優點，適合應用在重卡、巴士等商用車。

目前氫燃料電池車成本結構以「燃料電池系統+儲氫系統」為大宗，若燃料電池系統最終商業化成本可達30美元/kW、儲氫系統成本達8美元/kWh，氫燃料電池車將成為具競爭力的低碳運具。

就氫燃料電池車銷量來看，2020~2024年全球氫燃料電池車銷量呈現先升後降的發展趨勢，2024年全球氫燃料電池車銷量僅12,866台，為連續兩年出現負成長。氫燃料電池車市場規模雖屬小眾，但仍受部分國家潔淨能源政策目標與購車補貼驅動，且日韓車廠長期投入氫燃料電池技術研發。

DIGITIMES指出，值得關注的是，中國大陸在氫燃料電池車銷量、加氫站建置量上，皆居全球首位，2024年中國大陸氫燃料電池車銷量占全球總銷量比重近5成、中國大陸營運中的加氫站占全球加氫站比重達33%。

整體來看，氫燃料電池車發展仍存在氫燃料電池車成本高、基礎設施不足、市場接受度不高與其他低碳運具競爭等多方困難待克服，氫燃料電池車業者在發展策略上朝向生態系合作及轉向商用車。

DIGITIMES表示，如豐田汽車（Toyota），從自用走向開放燃料電池技術授權，並規劃於2026年推出商用車應用；現代汽車（Hyundai Motor）已將燃料電池技術逐步轉向商用車，在商用重卡XCIENT平台也採開放模組化授權；中國大陸業者聚焦在氫燃料電池卡車的發展，宇通2022~2024年氫燃料電池重卡累計銷量已逾2,000台。

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