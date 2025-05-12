全福青光眼新藥BRM411第I/IIb期在台臨床 尚需補件

全福生技（6885）公告，其開發中新藥BRM411用於治療青光眼第I/IIb期人體臨床試驗申請案（IND），接獲衛生福利部來函未能同意執行。公司將依衛福部來函建議補充相關資料，於期限內盡速補件。

全福生技主要專注在再生醫學及眼科新藥開發。全福生技表示，在全球人口老化之趨勢下，青光眼患者是急速增加的眼科疾病之一，也是目前導致失明的第二大原因。依世界衛生組織（WHO）統計，目前全球青光眼患者已近8,000萬人，預估2040年將突破1億人。根據健保資料庫統計，全台青光眼盛行率約為3％，且患者人數逐年上升，目前已突破45萬人，患者年齡層亦有年輕化的趨勢。

此外，根據PrecedenceResearch發表之市場研究報告，全球青光眼治療市場規模在2023年達到61.1億美元，預估到2033年將達到約84.5億美元，2024年至2033年之複合年成長率（CAGR）為3.29%，其中目前北美地區仍為青光眼治療的最大市場，而亞太地區則是在預測期內成長最快速的區域，顯示全球青光眼藥物需求及市場規模將持續成長。

新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。