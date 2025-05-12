東方風能布局海空聯合體系 打造離岸風電直升機運維隊

東方風能（7786）12日宣布，完成對安捷航空的增資，正式啟動運維升級計畫，進一步提升離岸風電運維業務。東方風能首度導入「海空聯合體系」，攜手安捷航空共同打造台灣首支自營離岸風電直升機隊，希望藉此，提升離岸風場維護與應變能力，提供更快速、更高效的技術支援。

東方風能執行長陳柏霖指出，隨著台灣西部海域的離岸風電機組陸續進入商轉期，市場對於即時救援及高效維護作業的需求不斷提升。

利用直升機的機動性與快速反應特性，執行人員轉運、緊急醫療後送、設備巡檢及維護等多樣化任務，與現有的船舶運維作業形成互補，可全面提升風場即時反應能力、作業安全性以及營運效率。

陳柏霖說，東方風能持續打造突破性的解決方案，隨著台灣風機全球建置排名躍升至第五，完善且高效的後勤支援系統，將成為未來產業競爭的關鍵。此次海空聯合運維模式的導入，已籌備兩年之久，將為台灣離岸風電運維市場創造全新局面。

而透過此次與安捷航空的聯合，東方風能將充分整合航空專業與運維經驗，加速實現海空一體化的運維平台，預計今年第4季正式投入首架直升機運營。此一創新布局，不僅提升東方風能在市場的競爭力，也進一步強化台灣能源基礎建設的韌性。