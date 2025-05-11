低首付購屋門檻再降…雙北最低25萬起 這案大手筆含車位、家電、精裝修

房市買氣呈「個案表現」，不少新案為衝刺買氣，低首付優惠購屋門檻再降低；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，目前不論是預售屋或成屋市場都是自住客當道，如何讓買方買得起又買得輕鬆，讓業者使出渾身解數。

以雙北市來說，淡水「新海城」訂金、簽約金最低25萬元起，北市士林「圜寬蒔嶼」訂簽3%、66萬元起。北投「樹山丘2-捷運桃花園」，雖然首付5%非最低，但價格含車位、精裝修與家電，手筆不小。

今年皇普建設（2528）規劃推出四大新案，其中「皇普大竹2」訂簽兩房最低50萬元起，而皇普建設旗下鶯歌「國家藝術館」、「青埔2」、「藝文特區案」等新案，不僅能以專案方式進行「客製化付款」，今年更搭配40周年，發行可折抵房屋款的純金「皇普幣」400枚抽獎，1枚就可折抵4萬元購屋金，幫助青年成家。

「璟都新世界」同樣祭出彈性付款，更搭配「購屋季」抽百萬好禮；雲林「合總君悅」則出現訂簽最低10萬元起，台南市「希望の翼」也有最低18萬起就能入手；而高雄「Power City 國際航空城特區」除了低首付、工程期零付款外，還搭配下重本祭出「價金返還」的預售履約保證。

何世昌指出，對業者而言，促銷方案是必須嘗試的計畫，如果招式用盡仍未能突破困境，最後才會「考慮降價」來攏絡買氣。