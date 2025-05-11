快訊

美元資產爆賣壓 預示長期資金轉移已啟動

香燈腳創新高近33萬人！白沙屯媽祖進香圓滿落幕 2025年新紀錄一次看

低首付購屋門檻再降…雙北最低25萬起 這案大手筆含車位、家電、精裝修

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
預售屋示意圖。圖／AI生成
預售屋示意圖。圖／AI生成

房市買氣呈「個案表現」，不少新案為衝刺買氣，低首付優惠購屋門檻再降低；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，目前不論是預售屋或成屋市場都是自住客當道，如何讓買方買得起又買得輕鬆，讓業者使出渾身解數。

以雙北市來說，淡水「新海城」訂金、簽約金最低25萬元起，北市士林「圜寬蒔嶼」訂簽3%、66萬元起。北投「樹山丘2-捷運桃花園」，雖然首付5%非最低，但價格含車位、精裝修與家電，手筆不小。

今年皇普建設（2528）規劃推出四大新案，其中「皇普大竹2」訂簽兩房最低50萬元起，而皇普建設旗下鶯歌「國家藝術館」、「青埔2」、「藝文特區案」等新案，不僅能以專案方式進行「客製化付款」，今年更搭配40周年，發行可折抵房屋款的純金「皇普幣」400枚抽獎，1枚就可折抵4萬元購屋金，幫助青年成家。

「璟都新世界」同樣祭出彈性付款，更搭配「購屋季」抽百萬好禮；雲林「合總君悅」則出現訂簽最低10萬元起，台南市「希望の翼」也有最低18萬起就能入手；而高雄「Power City 國際航空城特區」除了低首付、工程期零付款外，還搭配下重本祭出「價金返還」的預售履約保證。

何世昌指出，對業者而言，促銷方案是必須嘗試的計畫，如果招式用盡仍未能突破困境，最後才會「考慮降價」來攏絡買氣。

藝文特區 買氣

延伸閱讀

預售屋價格不跌反漲 專家：短期恐陷「有行無市」局面

央行打炒房持續發威 預售屋買氣急凍、台南最冷

議員爭取高雄第二座機場落腳彌陀 陳其邁點出最大困難處

央行打房七波終於見效？四大指標看出「房市轉冷」 投資客退散區曝光

相關新聞

低首付購屋門檻再降…雙北最低25萬起 這案大手筆含車位、家電、精裝修

房市買氣呈「個案表現」，不少新案為衝刺買氣，低首付優惠購屋門檻再降低；馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，目前不論是預售屋或...

供應鏈大戰、匯率夾殺…台灣製造怎麼賺錢？資深投行家揭市場新財路

最近川普掀起供應鏈大戰，這對製造商而言是個大考驗，因為不知道未來要將生產基地設在哪裡。

必應創造聯手橘子 指導學生探索「未來娛樂」

必應創造秉持回饋社會、提攜展演人才的企業職責，今年三度動員公司專業職人團隊投入「新一代設計展」，以「可欲未來：我想像的未...

預售屋價格不跌反漲 專家：短期恐陷「有行無市」局面

今年預售屋市場買氣降溫，前2月成交戶數創下5年同期新低，但房價卻不跌反漲。建商多採「不降價、加配備」策略吸引買方，但專家...

央行打炒房持續發威 預售屋買氣急凍、台南最冷

央行去年9月祭出第7波房市信用管制措施後，預售屋買氣明顯降溫。據591新建案統計，六都加新竹縣市今年4月預售屋平均銷售率...

誰讓房價跌不下來？估價師點名《危老條例》：別再續命了

《危老條例》將於2027年落日，內政部近日表示將研擬修法延續。高源不動產估價師事務所所長陳碧源表示，這政策把屋主「胃口」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。