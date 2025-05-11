兩岸靚人物／群核科技董事長黃曉煌 打造空間 AI 解決方案

「杭州六小龍」之一的群核科技啟動IPO，準備在港交所上市，在董事長黃曉煌的帶領下，有望成為杭州六小龍中最早衝刺資本市場的企業。

AI賦能加持 更大眾化

成立於2011年的群核科技，目前旗下包含空間設計軟體酷家樂、海外版產品Coohom，以及面向室內環境AI開發的下一代空間智慧解決方案群核空間智慧平台(SpatialVerse)。其中，酷家樂是主打產品，主要用於設計住宅、辦公大樓、零售連鎖店及商業專案，同時擴展至電商產品展示等用途。

黃曉煌1984年生於福建寧德，畢業於浙江大學竺可楨學院，專業領域是電腦圖形學，大學畢業後獲得伊利諾大學香檳分校的全額獎學金，繼續深造並獲得碩士學位，畢業後在美國輝達擔任軟體工程師，負責AI軟體CUDA程式語言開發。

在美國矽谷工作幾年後，黃曉煌決定與浙江大學同學也是伊利諾大學香檳分校研究生院的同學陳航、朱皓回國創業，三人曾在輝達、微軟、亞馬遜及美國國家超級計算應用中心等全球知名公司和研究機構就職，回國後他們把創業起點選在陳航家中的小閣樓。

群核科技CEO陳航說，目前公司業務B2B多一點，比如全屋訂製、設計師等客戶，但AI賦能以後，產品可以愈來愈2C，公司也在孵化AI超級助理這類新產品，會更B2C、更大眾化。

虛擬數據生成是公司近年來發展較快的新業務。去年，群核科技發布了群核空間智慧平台，為AIGC、具人工智慧、AR╱VR、機器人及其他領域的公司提供精確的3D空間合成虛擬數據集，說明訓練複雜模型。

黃曉煌說，這塊業務的爆發是始於疫情期間，收到全世界的訂單，因為大家在家裡辦公，於是被迫用合成資料去做訓練，結果發現效果還挺好。單一的合成資料跟單一的物理空間，肯定是單一的物理空間效果更好，但是100份、200份類似的合成資料訓練一個空間，它的準確度是比單獨的物理空間效果好。

機器人業務 攜手大咖

黃曉煌認為，在面向物理世界的機器人行業，沒有真實資料與合成資料的區別，只有數位世界跟物理世界的區別，這時會發現訓練機器人，可能要100個不同的空間，才能夠滿足一個機器人的訓練需求，成本實在是太高了。

而且物理世界是很慢的，從這個點走到那個點要一分鐘、兩分鐘，但在數位世界裡的訓練零點幾秒就結束了。這是因為數位世界是被壓縮的。受制於物理世界訓練速度慢、成本又高，所以基本行業共識是大部分在數位世界裡訓練，訓練完後才到物理世界裡。

據悉，該業務上群核科技主要與海外知名的巨頭、大陸國內頭部機器人進行合作。黃曉煌表示，目前基本上沒有什麼公司有條件進行純物理環境的訓練，一定得有合成資料，就是虛擬世界的訓練，只不過不同公司占比不一樣，有的公司可能99%都是合成資料，有的公司可能80%、50%。