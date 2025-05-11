數位行銷／善用人工智慧 找到超級用戶

很多企業做行銷，就像開灑水車，只顧著把廣告撒出去，卻無法預估成效。如今，我們面對的是資訊爆炸與注意力稀缺的現實，行銷人必須轉型成點穴高手，精準找到能為品牌帶來最大槓桿效益的那群人，也就是超級用戶（Super Users）。

一家企業若能識別並持續經營前10%的高價值用戶，將有機會為品牌帶來超過50%的年度收益。這10%族群，往往並非最常下單的人，而是願意為品牌發聲、傳播、甚至協助產品迭代的關鍵受眾。我們不再僅僅在意成交與否，而是追求深度關係與參與品質。在這樣的行銷格局下，AI不只是工具，更是通往精準用戶識別與管理的橋樑。

超級用戶的三層核心辨識架構，包括：高貢獻（營收或LTV明顯高於平均）、高互動（留言、參與活動與創作內容）以及高影響（具社群擴散力與品牌倡議行為）。舉例來說，Netflix的演算法會辨識一群先鋒觀眾，他們總是在影集上架前48小時內點擊預告片、迅速觀看並評論新劇集。這些人不僅是測試內容接受度的指標，更是預測市場趨勢的重要樣本。

尹艾迪在《超級用戶時代》一書中提出FUEL架構，提供我們在AI技術輔助下，如何更有系統性地經營這10%的關鍵顧客。

第一步是「找到他們」。這不只是從資料庫撈出高消費者那麼簡單，而是要透過市場量化與結構性資料觀察，辨識哪些用戶在價值曲線上屬於前端段落。可以運用CDP（Customer Data Platform）整合各式數據來源，結合AI預測模型辨識高潛力的超級用戶樣貌。

第二步是「了解他們」。《超級用戶時代》提醒我們要能計算每個市場用戶數與分布，這背後其實是分群與建模的問題。AI在這裡的角色就顯得關鍵。透過K-means、階層式分群等技術，搭配簡單的No code工具，就能將所有用戶按照購買頻率、互動數據和內容參與等指標切分成數個群組。

這些分群不是為了貼標籤，而是為了洞察：誰是真正的品牌共鳴者？誰是具備潛在價值尚未激發的沉睡者？透過視覺化的分群地圖，我們可以更具體地設計接下來的策略方向。

接下來是「吸引他們」。根據書中建議，我們要理解每位用戶購買產品數的分布情況，也就是掌握他們在產品生命周期中所處的位置。

當系統發現某位用戶一周內登入三次、查看特定類別商品但尚未購買，又同時曾回應過品牌問卷或開箱活動，那麼你就能設定精準推播內容——可能是一個限量預購連結，也可能是一段設計師訪談影片，讓用戶感覺自己參與其中。AI不是冷冰冰地自動行銷，而是協助你設計更具溫度的參與機會，並有效提高轉換率與品牌情感。

最後是「依靠他們」。此階段強調的是商業模式的設計與優化，書中提到要能夠依照超級用戶的價值設計產品定價與獲利模式。在這裡，我們要問的不再是一個產品賣多少錢比較合理，而是我們能否為超級用戶提供獨特的使用體驗或專屬方案。

AI的角色不是替你下決定，而是幫你準確評估、快速測試與持續調整。從FUEL架構出發，結合AI工具，我們可以不再茫然地等待用戶靠近，而是主動找到、理解、吸引並依靠這些最珍貴的客戶。他們不只是消費者，更是品牌成長飛輪的要角。