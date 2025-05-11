點子農場／從 AI 地緣政治 探索數位疆界

今年4月，由台灣和日本藝文界朋友組成的「台日共丸」聯盟，陸續在大阪世博和瀨戶內藝術祭會場裡發表了裝置藝術作品《月亮上的台灣》。除了想讓世人關注台灣的存在，還有一個更宏觀的命題——「去國家化（De-nationalization）」。

去國家化，對許多人來說，或許過於理想；但回顧人類歷史，所有的大規模戰爭與浩劫，幾乎都與「國家」這兩個字緊緊交纏。國界、國族、國家利益、國家認同，一層層疊加起來，編織出無數悲劇，也構成了近現代世界的主旋律。

而這一切，從1900年開始，已有深刻的鋪墊。那一年，瑞典政治學者魯道夫·謝連（Rudolf Kjellén）正式提出「地緣政治（Geopolitics）」的概念。他認為，國家是一個活的有機體，必須不斷擴展自己的空間與資源，否則便會衰敗、滅亡。這樣的思考迅速影響了20世紀的列強競逐，從麥金德的「心臟地帶理論」，到馬漢的「海權論」，地理成為國家生存與支配的命脈。

地緣政治是一張看不見的網，把世界劃分成一個個國界明晰、利益衝突的疆域，也把人類命運鎖進一個永恆競爭的結構裡。二次世界大戰、冷戰，一場場戰爭不是為了文明，不是為了和平，只為國家利益。然而，人工智慧與數位科技全面崛起的今天，地緣政治的場景正在悄悄改變。

疆界，開始從山川河流，轉移到數據流、雲端節點與演算法平台。權力，開始從軍事基地與油田，轉向超級電腦、量子通訊與AI模型。這就是AI地緣政治時代的輪廓。在這個時代，誰掌控算力（computational power）、資料流（data flow），誰制定了演算法規則（algorithmic governance），誰便重塑了世界秩序。

美國限制中國取得高階晶片，正是地緣政治的數位版延續；SpaceX在烏克蘭戰爭中提供星鏈網路支援，則揭示了未來戰場將不再只是地面，而是穿越天際與雲端。我們正進入一個前所未有的格局：國界仍在，但資訊疆界更深刻；軍隊仍在，但演算法更致命；外交仍在，但平台規則更具實力。也因此，去國家化這個概念，在AI時代有了新的可能性與新的矛盾。不再只是烏托邦式的想像，而是對現實結構進行深刻反思的起點。

如果數據流與資訊平台已跨越國界而存在，人類是否能跨越國界而思考？如果算力與演算法成為新的「疆界劃分者」，那麼，我們是否應該提前構思一個超越國家利益的新世界治理模式？

台日共丸在《月亮上的台灣》裡所提出的提問，不僅是為了台灣尋找國際聲音，更是在為整個人類文明探索一條未來的道路，一條或許可以減少戰爭、減少割裂、減少對立的人類共同體道路。

未來的地緣政治，不會消失。但如果AI可以成為連結而非分裂的力量，如果數位疆界可以承載理解而非製造恐懼，那麼地緣政治不再只能是競爭與主宰的劇本，而可以是共享與共生的新敘事。

也許有一天，在另一個世博的月球基地上，我們不再以國家來標誌自己，而是以人類這個唯一且共同的身分，在星空之下，重新命名這個世界。在那樣的一天，或許，我們真正實現了約翰·藍儂（John Lennon）在Imagine這首歌中所描繪的夢想：沒有國界，沒有仇恨，沒有戰爭，只有人們在和平中自由地生活。