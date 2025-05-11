供應鏈大戰、匯率夾殺…台灣製造怎麼賺錢？資深投行家揭市場新財路

摘要 在全球供應鏈重組的時代，台灣企業除了原有的製造業優勢之外，也應積極拓展國際市場。東南亞與非洲因為人口眾多，消費潛力巨大，或許是台灣企業可積極布局的機會點。

最近川普掀起供應鏈大戰，這對製造商而言是個大考驗，因為不知道未來要將生產基地設在哪裡。

台灣大部分企業擅長賺製造的錢，把全球視為工廠，但常忽略一件事：市場本身也有賺錢的好機會。

三十多年前，鴻海董事長郭台銘在中國深圳設立製造基地，奠定今日的製造優勢。但隨著供應鏈移轉，鴻海正面臨第二次出走挑戰，未來可能將蘋果手機供應鏈移往印度，AI伺服器則轉向美國德州。

有些台商則選擇不同的路：直接深耕中國市場，像康師傅賣泡麵、統一賣飲料、旺旺賣點心，這些企業不靠製造，而是靠「市場」成為當地領導品牌。

也有一些台商品牌曾在中國消費市場風光一時，如85度C、八方雲集、呷哺呷哺等，如今有些退出，有些則被中國本土競爭者超越。

對比台灣，日本與韓國企業早已積極拓展國際市場。以印度為例，當地汽車市占率第一是日本鈴木，達41%，第二名是韓國現代，還在當地分拆上市。

台灣企業若想賺全球市場財，東南亞應是積極布局的機會點。東協國家有超過6.5億人口，消費潛力巨大，且文化與生活習慣與華人接近，是很自然的下一步。

不過，到這些國家也不能照搬台灣模式。以越南為例，越南年輕人口眾多，母嬰與幼兒市場成長迅速，像高品質幼兒教育等產業正當其時，可類比40年前的台灣。

此外，非洲也是潛在機會區。有14.6億人口的非洲，正被視為下一個成長市場。中國手機品牌傳音就是例子，它只在非洲賣低價高品質手機，打敗美、日、韓品牌。

很多人因川普關稅政策選擇前進美國，但也得看清市場本質。美國如今已不是高端市場，像電動車因政府不重視綠能，商機有限；手機市場若非中國品牌被擋，蘋果也不一定穩坐第一。

相反的，美國人透過Shein、Temu等平台瘋搶的是「便宜中國貨」，一旦中國廠商不再出口，美國市場恐出現日用品斷貨的情況。

台灣企業不能只靠製造生存，全球市場財也有機會。唯有更早、更深的走出去，台灣企業才會有更長遠的未來！

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